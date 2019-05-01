Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve...
Son dakika... 8 terörist etkesiz hale getirildi
Son dakika... 8 terörist etkesiz...
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide yangın çıktı
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide...

1 Mayıs Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ramil Guliyev'in hedefi olimpiyat madalyası! Şampiyon atlet, Diamond Ligi'ne Gloria Sports Arena'da hazırlanıyor  "En önemli hedefimiz olimpiyat" "İnşallah bu sezon geçen sezondan daha iyi olur" "Bütün kulüpler atletizme katkı...

1 Mayıs Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ramil Guliyev'in hedefi olimpiyat madalyası!
Şampiyon atlet, Diamond Ligi'ne Gloria Sports Arena'da hazırlanıyor 
"En önemli hedefimiz olimpiyat"
"İnşallah bu sezon geçen sezondan daha iyi olur"
"Bütün kulüpler atletizme katkı vermeli" 

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 
- Yarı Final
22.00 Barcelona - Liverpool

FENERBAHÇE
- Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY
- Sarı kırmızılılar derbi hazırlıklarının ilk çalışmasını yapacak.

BEŞİKTAŞ
17.00 Siyah-beyazlılarda derbi maçın hazırlıkları başlayacak.

BASKETBOL
- EuroLeague 
20.00 Anadolu Efes - FC Barcelona Lassa 
- Kadınlar BSL Yarı Final
18.00 Galatasaray - Fenerbahçe

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328