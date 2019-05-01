1 Mayıs Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ramil Guliyev'in hedefi olimpiyat madalyası!
Şampiyon atlet, Diamond Ligi'ne Gloria Sports Arena'da hazırlanıyor
"En önemli hedefimiz olimpiyat"
"İnşallah bu sezon geçen sezondan daha iyi olur"
"Bütün kulüpler atletizme katkı vermeli"
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
- Yarı Final
22.00 Barcelona - Liverpool
FENERBAHÇE
- Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek.
GALATASARAY
- Sarı kırmızılılar derbi hazırlıklarının ilk çalışmasını yapacak.
BEŞİKTAŞ
17.00 Siyah-beyazlılarda derbi maçın hazırlıkları başlayacak.
BASKETBOL
- EuroLeague
20.00 Anadolu Efes - FC Barcelona Lassa
- Kadınlar BSL Yarı Final
18.00 Galatasaray - Fenerbahçe