1 Mart Çarşamba Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ'TA CANER VE DEMBA BA SEVİNCİ

Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Beşiktaş hafta sonunda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Dünkü maçta oynayan futbolcular bu sabah yenileme idmanı yaparken diğer futbolcular da öğleden sonra Sancaktepe ile hazırlık maçı oynadı.

DEMBA BA VE CANER TOPLA ÇALIŞTI, ERSAN SAHAYA KAPTAN ÇIKTI

Ersan Gülüm'ün 1 yıl aradan sonra Beşiktaş formasını giymesi ve sahaya kaptan olarak çıkması maçın dikkat çeken ayrıntısıydı.

PODOLSKİ DE BAY BAY DEDİ

Galatasaray'ın Alman Panzeri sezon sonunda Japonya yolcusu. Milli futbolcu kesin olarak ayrılacağını açıkladı..Podolski yılda 5 milyon Euro kazanacak. Galatasaray'ın kasasına girecek para ise 2.5 milyon Euro..

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALİ

18:00 Sivasspor - Atiker Konyaspor

20:00 Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor

FENERBAHÇE

14.00 Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlanacak

17.00 Sarı-Lacivertli takım Kayseri'ye hareket edecek

18.15 Kayseri'de karşılanışı

BEŞİKTAŞ İZİNLİ

Çaykur Rizespor ile cumartesi günü istanbul'da karşılaşacak Siyah-Beyazlılar bugün izin yapacak.

GALATASARAY'DA TUDOR PLANLARI

Antalyaspor maçı hazırlıkları devam edecek. Tudor'un pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçta yeni sürprizler yapması ve onbirde değişikliğe gitmesi bekleniyor

--BASKETBOL--

PTT KADINLAR TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALİ

13:00 Mersin BŞB - Bellona AGÜ Spor

15:15 Hatay BŞB - Fenerbahçe

17:30 İstanbul Üniversitesi - Beşiktaş

19:45 Galatasaray - Yakın Doğu Üniversitesi

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ

20:00 Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Sompo Japan

AVANTAJ BANVİT'TE

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilkmaçında Banvit, deplasmanda Almanya'nın EWE Baskets takımıyla 82-82 berabere kaldı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 7 Mart Salı günü Balıkesir'de oynanacak.

--VOLEYBOL--

3 TAKIMIMIZ DA 6'LI PLAY OF TURUNA YÜKSELDİ

Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe, rakiplerini son maçlarda yenerek altılı Play-Of grubuna yükseldi. İlk iki sırayı alan takımlar Final-Four'a yükselecek..

CEV CHALLENGE KUPASI

20:00 Galatasaray HDI Sigorta - Maccabi Tel-Aviv

19:00 Ziraat Bankası - Draisma Dynamo Apeldoorn

ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ

18:00 İstanbul BBSK - Zaksa Kedzierzyn-Kozle

21:00 Sir Sicoma Colussi Perugia - Halkbank

20:00 Zenit Kazan - Arkas Spor

AVRUPA LİGLERİ'NDE KUPA MAÇLARI

İtalya Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Juventus,sahasında Napoli'yi 3-1 mağlup etti ve rövanş için avantaj elde etti. Avrupa'da bugün oynanacak maçlarla kupaya serüveni sürecek. Dün oynanması gereken Lotte-Borussia Dortmund maçı ise kar yüzünden ertelendi.