1 Mart Çarşamba Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ'TA CANER VE DEMBA BA SEVİNCİ
Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Beşiktaş hafta sonunda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Dünkü maçta oynayan futbolcular bu sabah yenileme idmanı yaparken diğer futbolcular da öğleden sonra Sancaktepe ile hazırlık maçı oynadı.
DEMBA BA VE CANER TOPLA ÇALIŞTI, ERSAN SAHAYA KAPTAN ÇIKTI
Ersan Gülüm'ün 1 yıl aradan sonra Beşiktaş formasını giymesi ve sahaya kaptan olarak çıkması maçın dikkat çeken ayrıntısıydı.
PODOLSKİ DE BAY BAY DEDİ
Galatasaray'ın Alman Panzeri sezon sonunda Japonya yolcusu. Milli futbolcu kesin olarak ayrılacağını açıkladı..Podolski yılda 5 milyon Euro kazanacak. Galatasaray'ın kasasına girecek para ise 2.5 milyon Euro..
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALİ
18:00 Sivasspor - Atiker Konyaspor
20:00 Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor
FENERBAHÇE
14.00 Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlanacak
17.00 Sarı-Lacivertli takım Kayseri'ye hareket edecek
18.15 Kayseri'de karşılanışı
BEŞİKTAŞ İZİNLİ
Çaykur Rizespor ile cumartesi günü istanbul'da karşılaşacak Siyah-Beyazlılar bugün izin yapacak.
GALATASARAY'DA TUDOR PLANLARI
Antalyaspor maçı hazırlıkları devam edecek. Tudor'un pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçta yeni sürprizler yapması ve onbirde değişikliğe gitmesi bekleniyor
--BASKETBOL--
PTT KADINLAR TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALİ
13:00 Mersin BŞB - Bellona AGÜ Spor
15:15 Hatay BŞB - Fenerbahçe
17:30 İstanbul Üniversitesi - Beşiktaş
19:45 Galatasaray - Yakın Doğu Üniversitesi
FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ
20:00 Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Sompo Japan
AVANTAJ BANVİT'TE
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilkmaçında Banvit, deplasmanda Almanya'nın EWE Baskets takımıyla 82-82 berabere kaldı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 7 Mart Salı günü Balıkesir'de oynanacak.
--VOLEYBOL--
3 TAKIMIMIZ DA 6'LI PLAY OF TURUNA YÜKSELDİ
Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe, rakiplerini son maçlarda yenerek altılı Play-Of grubuna yükseldi. İlk iki sırayı alan takımlar Final-Four'a yükselecek..
CEV CHALLENGE KUPASI
20:00 Galatasaray HDI Sigorta - Maccabi Tel-Aviv
19:00 Ziraat Bankası - Draisma Dynamo Apeldoorn
ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ
18:00 İstanbul BBSK - Zaksa Kedzierzyn-Kozle
21:00 Sir Sicoma Colussi Perugia - Halkbank
20:00 Zenit Kazan - Arkas Spor
AVRUPA LİGLERİ'NDE KUPA MAÇLARI
İtalya Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Juventus,sahasında Napoli'yi 3-1 mağlup etti ve rövanş için avantaj elde etti. Avrupa'da bugün oynanacak maçlarla kupaya serüveni sürecek. Dün oynanması gereken Lotte-Borussia Dortmund maçı ise kar yüzünden ertelendi.