1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi

Üç temsilcimizin son 32'deki performansı sonrası Ülke puanında son durum ne ?

İstanbul - UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 temsilcimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor, Avrupa Ligi son 32 turundaki ilk maçlarını dün gece oynadılar.

Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva'yı deplasmanda 3-1 yenerken, Osmanlıspor deplasmanda Olympiakos ile golsüz berabere kaldı ve Fenerbahçe ise deplasmanda Krasnodar'a 1-0 mağlup oldu. Takımlarımızın 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etmesinin ardından puanını 37.400'e çıkaran Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki 10. yerini korurken, 39.400 puanla 9. sırada yer alan Belçika'yı takibini sürdürdü.

Belçika ekipleri daha başarılı

Avrupa Ligi'nde Türkiye gibi 3 takımı bulunan Belçika, ilk maçlar sonunda daha başarılı bir performans sergiledi.

Anderlecht sahasında Zenit'i 2-0, Gent ise Tottenham'ı tek golle mağlup etmeyi başardı. Astra Giurgiu deplasmanına çıkan Genk ise 2-2 berabere kaldı.

Ajansspor.com'un analizine göre alınan sonuçların ardından Türkiye ile Belçika arasındaki 1.6 puanlık fark 2.0'a çıktı. Türkiye'nin rakibini geçebilmesi için 3 takımın da turu geçmesi ve sonraki turlarda Belçika ekiplerinden daha başarılı olması gerekiyor.

Türkiye'yi 3.825 puan geriden takip eden 11. sıradaki ve tek takımlı Çek Cumhuriyeti'nde ise Sparta Prag deplasmanda Rostov'a 4-0 yenildi. Çek Cumhuriyeti'nin ülke puanı 32.975