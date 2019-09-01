1 Eylül Pazar DHA Spor Gündemi
(ÖZEL) Hamza Yerlikaya: Yasa dışı bahisin yapılmaması için elimizden gelen ne varsa seferber edeceğiz SÜPER LİG 19.15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir 19.15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep 21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor 21.45...
(ÖZEL) Hamza Yerlikaya: Yasa dışı bahisin yapılmaması için elimizden gelen ne varsa seferber edeceğiz
SÜPER LİG
19.15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir
19.15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep
21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor
21.45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
GALATASARAY
14.30 Yeni transfer Radamel Falcao, İstanbul'a gelecek.
FIBA 2019 DÜNYA KUPASI
11.30 FIBA 2019 Dünya Kupası'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek.
15.30 E Grubu'nda oynanacak günün diğer maçında ise Çekya ile ABD karşılaşacak.
TFF BİRİNCİ LİG
19.15 Giresunspor - Hatayspor
19.15 Fatih Karagümrük - Ekol Göz Menemenspor
21.45 Eskişehirspor - Bursaspor
21.45 Adana Demir - Keçiörengücü
- TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de ilk hafta maçları oynanacak.
AVRUPA'DAN FUTBOL
16.00 Everton - Wolverhampton (Cenk Tosun - Beşiktaş'ın rakibi)
16.30 Werder Bremen - Augsburg (Nuri Şahin, Ömer Toprak)
19.00 Frankfurt - Fortuna Düsseldorf (Kenan Karaman, Kaan Ayhan)
19.00 Lazio - Roma (Cengiz Ünder, Yıldırım Mert Çetin - Başakşehir'in rakibi)
20.00 Espanyol - Granada (İsmail Köybaşı)
16.00 Reims - Lille (Yusuf Yazıcı - Zeki Çelik)
22.00 Villarreal - Real Madrid (Galatasaray'ın rakibi)
BİNİCİLİK
- Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen CSI Engel Atlama Yarışmaları'nın son gün müsabakaları Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde yapılacak.
VOLEYBOL
- Avrupa Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu
17.00 Sırbistan - Romanya
19.30 Türkiye - Hırvatistan
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|04:53
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Denizlispor
|3
|7
|2. Çaykur Rizespor
|3
|7
|3. Fenerbahçe
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Beşiktaş
|3
|4
|8. Galatasaray
|3
|4
|9. Antalyaspor
|3
|4
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Malatyaspor
|2
|3
|12. Konyaspor
|3
|3
|13. Gazişehir
|2
|3
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|0
|18. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Erzurum BB
|3
|4
|8. Osmanlıspor
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Altay
|3
|4
|11. Bursaspor
|2
|3
|12. Balıkesirspor
|3
|3
|13. Menemen Belediyespor
|2
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. West Ham
|4
|7
|6. Arsenal
|3
|6
|7. M. United
|4
|5
|8. Sheffield United
|4
|5
|9. Chelsea
|4
|5
|10. Tottenham
|3
|4
|11. Burnley
|4
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|3
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Levante
|3
|6
|4. Atletico Madrid
|2
|6
|5. Osasuna
|3
|5
|6. Deportivo Alaves
|3
|5
|7. Barcelona
|3
|4
|8. Real Madrid
|2
|4
|9. Celta de Vigo
|3
|4
|10. Real Valladolid
|3
|4
|11. Real Sociedad
|3
|4
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Real Betis
|3
|3
|14. Getafe
|3
|2
|15. Villarreal
|2
|1
|16. Granada
|2
|1
|17. Eibar
|2
|1
|18. Valencia
|2
|1
|19. Espanyol
|2
|1
|20. Leganés
|3
|0