1 Ekim Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala: Liderlik bizi daha çok motive etti

"Ligdeki durumumuz bende ve takımda baskı oluşturmuyor"



BEŞİKTAŞ'TA SEÇİME DOĞRU

20 Ekim'de yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi Başkan Vekili Serdar Adalı'nın açıklamaları dikkat çekti. Adalı, "Fikret Orman'a aday olması halinde yeni yapacağı yönetim kurulu listesinde bulunmayacağımı ilettim" dedi.

(ÖZEL) Almanya'da yaşayan ve 9 yıldır Beşiktaş kongre üyesi olan 42 yaşındaki iş adamı Devrim Börcek, Beşiktaş Kulübü'ne başkan adayı olacağını açıkladı.

18.00 Siyah beyazlılar Wolverhampton maçı hazırlıklarına başlayacak. (Basına kapalı)



GALATASARAY

22.00 UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda üçüncü sırada bulunan sarı kırmızılılar, ikinci hafta maçında grup lideri Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.

19.55 Gruptaki diğer mücadelede, son sıradaki İspanya temsilcisi Real Madrid sahasında, ikinci durumdaki Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak.



FENERBAHÇE

11.00 Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek. (İlk 25 dakika basına açık)



TRABZONSPOR

- Bordo mavililer günü izinli geçirecek.



BTCTURK YENİ MALATYASPOR

16.45 Sarı siyahlılar, Denizlispor maçı hazırlıklarına başlayacak. (Basına açık)



UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİNCİ HAFTA BAŞLIYOR

19.55 Atalanta (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 Juventus (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya)



ATLETİZM

22.40 Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metre finalinde, milli sporcu Ramil Guliyev yarışacak.



BASKETBOL

- 7DAYS EuroCup D Grubu’nda ilk maç

20.30 Dolomiti Energia Trento - Galatasaray Doğa Sigorta