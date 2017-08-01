1 Ağustos Salı Spor Gündemi

GÜNEŞ EVET DEDİ, BEŞİKTAŞ VETO ETTİ, İCRA KURULU BUGÜN DE SÜRECEK

TFF İcra Kurulu'nun '4 maçlığına Milli Takımı çalıştır' teklifini Şenol Güneş kabul etti ve 'Başkana sorun' dedi. Demirören-Orman buluşmasında ise Beşiktaş Başkanı, Güneş'in dört maçlık milli takım çalıştırma fikrini veto etti.

Bunun üzerine yeni adaylara yönenildi. Bugünkü İcra Kurulu'nda Abdullah Avcı masaya yatırılacak. Ancak Başakşehir Teknik Direktörü de olaya sıcak bakmadığını 'na açıkladı. Son aday olarak kalan Mustafa Denizli ve Şifo Mehmet'in (Mehmet Özdilek) durumu bugün yapılacak İcra Kurulu'nda görüşülecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - CLUB BRUGGE MAÇINA DOĞRU

14.30 Belçika ekibi İstanbul'a gelecek.

17.15 Abdullah Avcı ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

17.45 Başakşehir son çalışmasını yapacak.

18.15 Teknik direktör Ivan Leko ve 1 futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

19.00 Club Brugge hazırlıklarını tamamlayacak.

CENGİZ ÜNDER ÖNCE ATTIRDI, SONRA ATTI

Milli oyuncu Cengiz Ünder, Medipol Başakşehir'den transfer olduğu AS Roma takımında gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında Juventus'la karşı karşıya geldikleri karşılaşmanın 62'nci dakikasında oyuna dahil edilen Ünder, normal süresi 1-1 biten maçta Dzeko'nun golünde büyük pay sahibi olmasının yanı sıra, penaltı atışını da gole çevirdi.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ HEDEF SÜPER KUPA

18.00 Siyah-beyazlılar, Atiker Konyaspor ile 6 Ağustos Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynayacağı Süper Kupa finalinin hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

FENERBAHÇE KJAER'İ UĞURLUYOR

12.00 Kjaer, Sevilla ile sözleşme imzalamak için Malaga'ya gidecek.

FENERBAHÇE'YE EKİCİ'DEN KÖTÜ HABER

Perşembe günü oynayacağı Strum Graz rövanş maçına hazırlanan Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'den gelen haber moralleri bozdu. Milli futbolcunun sakatlığı nüksetti. Doktorlar seferber oldu.

NDİAYE, İSTANBUL'DA

Galatasaray Kulübü'nün transfer görüşmelerine başladığı Osmanlıspor'un Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, İstanbul'a geldi. Ankara'dan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na başkan Dursun Özbek ile gelen Senegalli futbolcu, özel bir araçla havalimanından ayrıldı. (GÖRÜNTÜLÜ)

GALATASARAY, AKHİSAR'LA BERABERE KALDI

Sarı-kırmızılılar, Avusturya'nın Bad Waltersdorf kasabasında kamp çalışmalarını sürdürecek. Akhisar'la yaptığı hazırlık maçında1-1 berabere kalan Cim-Bom günü tek idmanla geçirecek. Maçta oynamayanlar ise sabah ve akşam çalışması yapacak.

PASSO LİG'İN YENİ HALİ TANITILIYOR

10.15 Passo Mobil'deki yeniliklerin anlatılacağı basın toplantısı düzenlenecek. (Vodafone Park)

11:00 Turnikeden Passo Mobil uygulaması ile geçiş.



UEFA ŞAMPİYONLAR LİG'İNDE TEK MAÇ OYNAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu Rövanşı

20:00 FC Sheriff (0) - (0) Qarabağ Ağdam

NASRİ VE MANGALA'YA GUARDİOLA'DAN AYRILIK VİZESİ

Katalan menajer, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği iki futbolcunun takımdan ayrılmaları konusunda kolaylık sağlayabileceklerinin sinyalini verdi. Manchester City Menajeri Pep Guardiola, transfer döneminde ismi İstanbul takımlarıyla anılan Samir Nasri ve Eliaquim Mangala'nın takımdaki gelecekleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

AUDİ CUP YARI FİNAL

18:45 Atletico Madrid - Napoli

21:30 Bayern Münih - Liverpool

HAZIRLIK MAÇLARI

20:30 Borussia Dortmund - Atalanta

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI

Milliler, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını İtalya'da sürdürüyor.