1 Ağustos Çarşamba DHA Spor Gündemi

VİDEO YARDIMCI HAKEM (VAR) SİSTEMİ'NİN TANITIM TOPLANTISI YAPILACAK

11.00 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu ile birlikte hayata geçecek Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) tanıtım toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve Spor Toto Süper Lig kulüp başkanlarının katılımı ile Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

BEŞİKTAŞ

15.00 Siyah beyazlı ekibin yeni transferleri Enzo Roco, Umut Nayir, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın için imza töreni düzenlenecek.

18.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

19.00 Siyah beyazlı ekip, B36 Torshavn maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

20.30 B36 Torshavn Teknik Direktörü Jakup Borg ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

21.00 Faroe Adaları ekibi, Vodafone Park'ta son antrenmanını yapacak.



FENERBAHÇE

21.00 Sarı lacivertli ekip, hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile karşılaşacak.



GALATASARAY

- Sarı kırmızılılar, Akhisarspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

TRABZONSPOR

- Bordo mavililerde yeni sezon hazırlıkları devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci ön eleme turu rövanş maçları oynanacak.

YÜZME

09.30 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından organize edilen ve İstanbul'da düzenlenen 20'nci Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası devam edecek.

GÜREŞ

- İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası sürecek.