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04 Eylül Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Hasan Kartal:  Bizim aşağı ile işimiz yok güçlü bir takımız "Alt yapı tesislerimizi bitiriyoruz" "Taraftarımız çok değil ama ekonomimiz güçlü" "İstanbul hegemonyası diye bir şeye katılmıyorum" "Lig bu sezon sürprizlerle...

SPOR 04.09.2019, 07:35
04 Eylül Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Hasan Kartal:  Bizim aşağı ile işimiz yok güçlü bir takımız
"Alt yapı tesislerimizi bitiriyoruz"
"Taraftarımız çok değil ama ekonomimiz güçlü"
"İstanbul hegemonyası diye bir şeye katılmıyorum"
"Lig bu sezon sürprizlerle dolu olacak"
"Ankaragücü iyi yerlerde olacaktır"

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.30 Andorra ve Moldova maçlarının çalışmaları sürecek

FENERBAHÇE
- Takım izinli

BEŞİKTAŞ
18.30 Siyah beyazlı ekip, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını basına kapalı sürdürecek

GALATASARAY
20.00 Sarı kırmızılı takımın yeni transferleri için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlenecek

BİNİCİLİK
19.00 11 Balkan Ülkesi, Balkan Şampiyonası için Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde bir araya gelecek

VOLEYBOL
- Avrupa Kadınlar Şampiyonası Çeyrek Final
17.00 Sırbistan - Bulgaristan (ANKARA)
19.30 Türkiye - Hollanda (ANKARA)

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Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0