03 Eylül Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner: Devre arasında transfer yasağını kaldıracağız

"7 yıldır mücadele verdik"

"Ayrıcalık olmasın, eşit şartlarda biz de devletin imkanlarından yararlanalım"

"Futbolcular sahada biz dışarıda iyi mücadele ediyoruz"

"Hakem hataları olmasa 9 puanla liderdik"

"Yapılandırmanın neden olmadığını sorgulamak lazım"

"40 milyon olan borcu 27 milyona düşürdük"

(ÖZEL) İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır: 24 branşta 14 bin sporcumuz var

"Karate ve Tekvando Avrupa Şampiyonaları, Antalya'da düzenlenecek"

"Altyapıdan yeni sporcularla katılacağız"

"Okullarda tarama yaparak çocukları spora kazandırıyoruz"

"İşitme engelli bireyleri keşfedin ve bize yönlendirin"

BEŞİKTAŞ

14.00 Başkan Fikret Orman, Yönetim Kurulu Üyeleri ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın katılımıyla Bolu Gerede'de, Beşiktaş JK Bolu Gerede Kamp Tesisleri'nin açılışı gerçekleştirilecek

GALATASARAY

Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Radamel Falcao için imza töreni düzenlenecek

FENERBAHÇE

11.00 Erkek Voleybol Takımı'nın isim ve göğüs sponsorluğu anlaşması imzalanacak

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

18.30 Milliler, Andorra maçının hazırlıklarına devam edecek

FIBA 2019 DÜNYA KUPASI

15.30 Türkiye - ABD

2021 UEFA KADINLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI

21.00 Hollanda - Türkiye

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak

- Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Başkanvekili Hasan Kartal, kahvaltıda basın mensupları ile bir araya gelecekler