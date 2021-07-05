'Süleyman Soylu istifa etti' bombası (!)

AKP eski milletvekili Feyzi İşbaşaran, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise bakanlık için Devlet Bahçeli’ye iki isim önerdiğini öne sürdü.

Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal'ın Başbakan Başdanışmanlığı ve Başbakan Özel Kalem Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı döneminde ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevlerinde bulunan Feyzi İşbaşaran'ın Süleyman Soylu ile ilgili iddiaları gündeme bomba gibi oturdu. AKP Millitvekili olarak da görev yapıp 2009 yılında istifa eden Feyzi İşbaşaran'ın KULİS BİLGİSİ başlığı ile 'Süliyman Soylu İstifa etti' ifadeleriyle sosyal medyadan yaptığı kulis açıklaması Türkiye gündemine bomba gibi patladı.

Sosyal medyada gündem oluşturan istifa iddiası devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı güvenlik toplantısı da sanki buna cevap gibi gündeme oturdu.

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından dikkat çeken paylaşım yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başkanlığında bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor" denildi.

Toplantıya Bakan Soylu ile birlikte bakan yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş katıldı.