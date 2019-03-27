Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı

Mimaroba Mahalle Muhtarlığı’na aday olan Semra Köylü, bir anne ve bir gazeteci olarak kurguladığı projeleri ile bütün Mimarobalıları kucaklamaya hazırlanıyor.



Mimaroba Mahalle Muhtarlığı için yarışan Semra Köylü, hem gazeteci hem de bir anne. Mahallesindeki bütün gelişmelere yakından şahit olduğu ve yapabileceği çok iş olduğunu gördüğü için muhtarlığa aday olduğunu belirten Köylü, “Elimi taşın altına koyacağım demiyorum, çünkü benim elim zaten yıllardır bu mahalle için taşın altında. Ben sadece Mimarobalılar’dan daha güzel bir Mimaroba için destek istiyorum” dedi.



Mimaroba’da çok fazla genç işsiz olduğunu, öğrencilerin ise bursa ihtiyacı olduğunu belirten Köylü, “İşsizlere istihdam yaratmak için projeler ürettim. Çalışmak isteyen herkese istihdam yaratacağım. Öğrencilerimize yine kendi mahallemiz içinde burs bulacağım. Bunun sözlerini aldım. Kadınlarımız için özel projeler üreteceğim” dedi.



Mimarobalı kadınlar için kültür ve doğa turizmi turu düzenleyeceğini belirten Köylü, “Muhta seçilir seçilmez, 200 kadınımızla birlikte Doğu Karadeniz turu gerçekleştireceğiz. 4 gün sürecek ve kimse bir ücret ödemeyecek. Bu turları bütün kadınlarımız tüm Türkiye’yi gezene ve güzelliklerini öğrenene kadar sürdüreceğiz” diye konuştu.



Gençlere paten ve kayak parkı sözü



Sadece aday olduğundan bu yana değil, yıllardır Mimarobalı gençlerle, kadınlarla, yaşlılarla, esnafla konuştuğunu ve mahallenin ihtiyaçlarını yakından bildiğini söyleyen Köylü, “Gençlerimiz paten ve kayak parkı istiyor. Muhtar olduktan sonra çalışmalarına başlayacağım ilk işlerden biri bu olacak. En kısa zamanda gençlerimizin taleplerini yerine getireceğim. Çünkü mutlu bir gençlik, umutlu bir gelecek demek. Bunun için ‘Gençlik Manifestosu’ da yayınladım. Gençlerimiz için ayrıca bilgisayar festivalinin bir ayağını Mimaroba’da düzenleyeceğim. Bütün markaları Mimaroba’ya davet edeceğim. Bu festivalden sadece Mimarobalı gençler değil, civar mahallenin gençleri de yararlanacak. Tüm İstanbul’un yararlanacağı bir festival olacak. Böylece Mimarobalı esnafımız da iş yapacak” diye konuştu.



Muhtarlık geliri sokak hayvanlarına gidecek



Muhtarlıktan elde ettiği gelirin önemli bir bölümünü sokak hayvanları için harcayacağı belirten Köylü, “Muhtar seçilmem halinde sadece insanlarımızın değil, hayvanlarımızın da yüzünü güldürecek projelere imza atacağım. Biliyorum birçokları için bütün bu söyledikleri bir seçim vaadi olarak algılanıyor. Ancak bu zamana muhtarlarımız bu konulara hepsine birden yeterince eğilmediği için böyle düşünülüyor. Ancak hepsinin projesi hazır. Hepsinin sözü alınmış durumda. Muhtar olduğum günden itibaren bütün bu projelerin birer birer gerçekleştiğine hep beraber şahit olacağız” dedi.





Köylü ayrıca, yatalak durumda olan yaşlıların kuaför hizmeti gibi temel bakım ihtiyaçlarını da karşılayacaklarını sözlerine ekledi.







