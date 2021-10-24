Melih Gökçek'ten korkunç paylaşım: Muhalif, dayağa hazır olsun
Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından tehdit içerikli paylaşımda bulundu. Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yakın isimlerin, Beyaz TV çalışanına saldırdığını iddia etti.
Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından tehdit içerikli paylaşımda bulundu.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla zaman zaman tepkileri üzerine çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, muhalif vatandaşı tehdit etti.
Muhaliflerin dayağa hazır olması gerektiğini belirten AKP’li Melih Gökçek, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yakın isimlerin, Beyaz TV çalışanına saldırdığını iddia etti.
Gökçek'in paylaşımı şu şekilde:
"BASIN TARİHİNİN EN BÜYÜK LİNÇ GİRİŞİMİ…
ÇOĞU BELEDİYE DE ÇALIŞAN MANSUR YAVAŞ’IN BADİGARTLARI BİR TALİMATLA BEYAZ TV MUHABİRİNE TOPLU LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNUYOR.
MANSUR CUMHURBAŞKANI OLACAKMIŞ…(!)
MAGANDALARA GÜN DOĞDU…
ARTIK SOKAKTA GEZECEK MUHALİF DAYAĞA HAZIR OLSUN…"
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016