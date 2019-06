Kırıkkale MHP' de Bayramlaşma

Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı’nda Ramazan bayramının 1. gününde düzenlenen bayramlaşma merasimine Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale il başkanı Erdal BALOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil ÖZTÜRK , Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Seyit Ahmet GÖÇER Milliyetçi Hareket Partisi Merkez ilçe başkanı Murat ABALI , Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanı Tolgahan TORAMAN ve Milliyetçi Hareket Partili ilçe ve belde belediye başkanları ile vatandaşların yoğun katılımı ile bayramlaşma gerçekleştirildi.



Bayramlaşmadan önce yapılan konuşmalarda İl Başkanı Erdal Baloğlu: “Bayramlaşmamıza katılan herkese teşekkür ederim. Rabbim Ramazan ayında yapılan ibadetlerimizi kabul etsin hepimizi tekrar Ramazan’a ulaştırsın. 31 Mart’ta yapılan seçimlerde 2014 yılında yapılan seçimlerde kazandığımız Sulakyurt’un yanına Yahşihan, Karakeçili ve Hacılar’ı da ekledik. Bu belediyeler en gözde ve aktif belediyelerdir. İl genel meclis üyesi sayımızı da 4’den 8’e çıkardık ve Türkiye genelinde il genel meclis oylarını artırmada ilk 3’e girdik bu başarıdan ötürü Genel başkanımız selâmlarını siz çalışan arkadaşlara iletti. Kaybettiğimiz yerlerle alakalı da özeleştiri yaptık ve eksiklerimizi tespit ettik tekrar çalışmalara başladık. Kaybeden arkadaşlarımıza da seçimin ertesi gününden beri çalışmaları gerektiğini söyledik. Bunu geçmişte kaybeden Yahşihan belediye başkan adayımıza söyledik ve şimdi 1.300 oy farkla kazandık. Hacılarda ise rekor oy artışı ile kazandık. Sulakyurt belediyemizde oylarını %250 artış ile kazanmayı başardık. Karakeçilide ise elimizden alınılmaya çalışılan bir belediye idi ancak mücadelemizi verdik ve kazandık. Toplantı salonumuzu da düzenledik ve yan kuruluşlarımız dahil herkes istediği zaman kullanabilir. Bizleri yalnız bırakmayan herkesten Allah razı olsun, teşekkür ederim.



Merkez ilçe başkanı Murat Abalı: “ Hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum. Türk-İslâm âleminin dört bir yanında Ramazan bayramı mutlulukla kutlanırken kimi yerlerde de hüzünle ve zulümle geçmektedir. Bu kardeşlerimizin de Allah yardımcısı olsun. Aynı zamanda bu Ramazan bayramını ağzımızın tadıyla kutlamamız için güvenlik güçlerimizin de başlatmış olduğu operasyonlarda Allah yar ve yardımcıları olsun, şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Bayramlar birliğin ve beraberliğin en doruk noktalarda yaşandığı günlerdir. Ben bu kalabalığı bu başarıyı sağlamış kıymetli topluluğu sizleri gördüğüm de duygulanmamak için ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Her bayram birlikteliğimiz daim olsun.”



Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik: “ Kıymetli protokol ve değerli ülküdaşlarım ne mutlu bizde Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın, hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Biz bir olursak ekmeğimiz olur aşımız olur tok oluruz… Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir olduğumuz takdirde başarı her zaman gelir. Bunu 24 Haziran’da yaşadık, yiğit bir milletvekili seçtik. 31 Mart’ta hepimiz birbirimize destek olduk ilimiz genelinde olsun ilçemizde olsun başarıyı elde ettik. Bu da birliğin ve beraberliğin en güzel göstergesidir. Ülkücü Hareket gelecekte hak ettiği noktaya gelecektir.”



Merkez Yürütme Kurulu üyesi Seyit Ahmet Göçer: “Kıymetli Protokol ve Kıymetli ülküdüşlarım en kalbi duygularımla Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum, Allah tamamına erdirsin. Kırıkkale, Ülkücü Hareketin geçmişten bugüne emek veren temsilcileriyle bugüne gelmiştir. Gelecekte de Liderimiz Devlet Bahçeli’nin önderliğinde ülkemizin bekasıyla daha iyi yerlere gelecektir. Yeniden seçilen ve yeni seçilen belediye başkanlarımız bulundukları yere Milliyetçi Hareket Partisi’nin üretken belediyeciliği ile geçmişte hizmet alamayan bu yerlere en iyi şekilde hizmet edeceklerine inanıyorum.”

Milletvekili Halil Öztürk: “Kıymetli dava arkadaşlarım öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazanı birlikte geçirdik ve bayrama eriştik.



Hepinizin bayramını kutlarım daha güzel bayramlar geçirmenizi dilerim. Ülkemiz bugün çok önemli bir dönemden geçmektedir. Kuşatılmaya çalışılan bir ülkede yaşıyoruz. Biz de Milliyetçi Hareket Partililer olarak her zaman bir ve bütün olarak bir ömür geçirmeliyiz. Türk milletinin birliği Milliyetçi Hareket Partisi’nin birliğinden geçmektedir. Rahmetli Başbuğ’un dediği gibi Milliyetçi Hareket Türk Milleti’nin paratorenidir. İnşallah bayramdan sonra İl Başkanımızın öncülüğünde Genel Başkanımıza seçilen arkadaşlarımıza birlikte ziyarete gideceğiz. Keskin seçimlerinde de ilçe başkanımız ve yönetimi güzel bir duruş sergiledi ancak bazı nedenlerden ötürü olmadı. 23 Haziran’da önemli bir seçim var biz Cumhur ittifakı adayı Binali beyin yanındayız. Sizlerden İstanbul’da yapılacak seçimlerde tanıdıklarınızdan oy istemenizi rica ediyorum. Hepinizin bayramını tekrar kutlarım.



İl Başkanı Erdal Baloğlu: “ Hepinizie katılımınızdan ötürü tekrar teşekkür ederim. İl başkanı olarak 15-23 Haziran arasında İstanbul’da görevlendirildim. İstanbul’daki tanıdıklarınızdan destek olmalarını talep etmenizi istirham ediyorum…”