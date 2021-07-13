Kılıçdaroğlu'dan Bahçeli ve Soylu ile ilgili çarpıcı açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı'nı sarsacak iddia. Soylu bilgileri onunla paylaşıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet’e yaptığı açıklamalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi’nden İpek Özbey’e açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin gündeminde son dönemde adeta bomba etkisi yapan gelişmeleri değerlendiren Kılıçdaroğlu, çarpıcı yorumlar yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Devlet Bahçeli’nin İçişleri Bakanı Soylu’ya destek açıklamasını nasıl karşılıyorsunuz? Bu, bir yıl içinde üçüncü kez arkasında duruşu. Bahçeli’nin Soylu üzerinden Erdoğan’a mesaj verdiği görüşüne katılır mısınız?” sorusuna çok tartışılacak ve Cumhur İttifakı’nı perde arkasında sarsacak bir yanıtı verdi.

"BÜTÜN BİLGİLERİ BAHÇELİ İLE PAYLAŞIR"

Bahçeli’nin Soylu üzerinden Erdoğan’a mesaj verdiği görüşüne katıldığını belirten Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

“Bir kere Soylu, Erdoğan’ı teslim almış durumda. Soylu edindiği bütün bilgileri Bahçeli ile paylaşır. Soylu’nun ‘Azdan az, çoktan çok gider’ diye bir cümlesi oldu televizyon programında. Yani ‘Bana bir zarar gelirse asıl zararı onlar çeker’ demek istedi. Bu, aslında açık ve net bir tehditti. Ve tehdit karşı tarafta algılandı ve kabullenildi, çünkü önlem alması gereken kişi ve çevresi çok kirli.

O da bu kirliliğin farkında. Soylu’ya bir şey diyemediler. Bahçeli de bütün kendi bürokratik kadrolarını bu vesile ile devlete yerleştiriyor. Bahçeli için zaten sorun yok. Soylu’ya destek çıkarak Erdoğan’ı kendi istediği her şeyi yerine getirecek şekilde konumlandırıyor. Bu tablo, AKP’li vekilleri ne kadar rahatsız ediyor, bilmiyoruz.”

"AKP'DE BU GİDİŞTEN RAHATSIZ OLANLAR VAR"

Bu açıklamalarının ardından “Sizce rahatsızlık var mı?” sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi;

“AKP’nin içinde de vicdanlı insanlar var, bu gidişten rahatsızlar. “Türkiye böyle bir pozisyonla karşı karşıya kalmamalıydı” diyen insanlar var. “Bu kadar çürümenin, bu kadar kokuşmanın olduğu yerde siyaset kurumuna güven dip yapacak” diyen bir kesimden söz etmek mümkün, fakat Soylu, İçişleri Bakanlığı’yla Emniyet İstihbarat’ı, Jandarma İstihbarat’ı, bütün valileri, kaymakamları, Emniyet müdürlerini yönetir pozisyonda. Soylu, Erdoğan’ın bütün sırlarına vâkıf.”