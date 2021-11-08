İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Şehit Yakınına küfretti, görevinden istifa etti

İyi Parti heyetinin Bingöl'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında şehit yakını Tahir Gümren, Akşener'e seslenmiş ve kendisi hakkındaki şikayeti nedeniyle sıkıntısını dile getirmişti. Bu sırada devreye giren İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile şehit yakını arasında istenmeyen bir diyalog yaşandı. Türkkan, şehit yakınına yönelik ağır küfür etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olayın ardından sosyal medya ayağa kalktı. Çok sayıda kullanıcı, Lütfü Türkkan için "İstifa" etiketi altında paylaşımlarda bulundu. İYİ Parti heyetini de Lütfü Türkkan'ı görevden almaya davet ettiler.

İSTİFA MI, GÖREVDEN ALMA MI?

Tepki çeken olay sonrası özür dileyen Türkkan, görevinden istifa etti. Türkkan, partisinin TBMM Grup Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum" dedi.

"DİLEKÇESİ İŞLEME ALINDI"

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ise yaptığı yazılı açıklamada, "Grup Başkanvekilimiz Sayın Lütfü Türkkan tarafından sunulan 6 Kasım 2021 tarihli istifa dilekçesi işleme alınmış ve Grup Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda istifa ile boşalan grup başkanvekilliği seçimi için parti grubumuzun 8 Kasım 2021 Pazartesi günü Saat 14.00'te toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştır. Çeşitli platformlarda yazılıp konuşulanların aksine, herhangi bir görevden alınma durumu söz konusu olmayıp; Sayın Lütfü Türkkan, bize ulaşan dilekçesinde de belirtildiği gibi, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine görevinden istifa etmişlerdir" ifadesi kullanıldı.