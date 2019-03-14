IPU 'Siyasette Kadın 2019' haritasına göre: Her beş bakandan biri kadın

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU) tarafından yayınlanan “Siyasette Kadın 2019” haritası verilerine göre, tüm dünyada kadın bakan oranı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Buna göre, her beş bakandan biri kadın.



Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Parlamentolar Arası Birlik tarafından 2005 yılından bu yana hazırlanan haritanın 2019 yılı nüshası yayınlandı. Tüm dünyada devlet yönetimindeki ve parlamentodaki kadınların sıralamasını gösteren “Siyasette Kadın 2019” haritası, siyasette toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda tüm dünyada ilerleme kaydedildiğini gösterdi.



Siyasette Kadın 2019 Haritasına göre Türkiye, 132’inci sıradan 120’ye yükseldi



Dünya genelinde parlamentolardaki kadın milletvekili oranı, 2017 yılından bu yana artış göstererek 24.3’e çıktı. Meclis başkanı kadınların oranı ise artarak yüzde 19.7 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte devlet başkanı ve hükümet başkanı kadın oranında ise düşüş yaşandı. Devlet başkanı kadın oranı yüzde 2017 yılında yüzde 7.2 iken yüzde 6.6’ya, hükümet başkanı kadın oranı ise yüzde 5.7 iken yüzde 5.2’ye düştü. Siyasette Kadın 2019 Haritasına göre ise Türkiye, yüzde 17,4 oranıyla kadınların parlamentodaki temsili sıralamasında 120’inci sıraya yükseldi. Türkiye, 2017 yılı haritasında ise yüzde 14.9 oranla 132’inci sıradaydı.



Her 5 bakandan biri kadın



“Siyasette Kadın 2019” haritasına göre kadın bakan oranı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 20.7 olarak gerçekleşti. 2017 yılında bu rakam yüzde 18.3 idi. Kadınlar dünya genelinde ağırlıklı olarak sosyal hizmetler, aile, genç, çocuk, yaşlı, engelli gibi alanlarda bakanlıkları tutmaya devam ederken, ticaret, endüstri, çalışma gibi farklı bakanlıklar, kadınların bulunduğu ilk 5 bakanlık arasında yer almaya başladı. Genel olarak erkekler tarafından yönetilen bazı bakanlıkların ise kadınlara geçtiği gözlemlendi. 2017 yılına kıyasla yüzde 30 daha fazla kadın savunma bakanı, yüzde 52.9 daha fazla kadın finans bakanı ve yüzde 13.6 daha fazla kadın dışişleri bakanı oldu.



Bakanlıklarında eşit temsilin olduğu ülkeler arttı



2017 yılında altı ülkenin bakanlıklarında yüzde 50 ve üzerinde kadın varken, bu sayı 2019 yılında dokuza çıktı. Eşit temsilin olduğu ülkeler şöyle: İspanya: %64.7, Nikaragua: %55.6, İsveç: %54.4, Arnavutluk: % 53.3, Kolombiya: %52.9, Kosta Rika: %51.9, Ruanda: %51.9, Kanada: %50, Fransa: %50



Etiyopya, yönetim düzeyinde kadınların katılımı konusunda en dikkat çekici yükselişi gösteren ülke oldu. Kadın bakan oranı 2017 yılında yüzde 10 iken, 2019 yılında bu oran yüzde 47.6’ya çıktı. Meksika’da ise 5 kadını daha bakanlık pozisyonuna atayarak kadın bakan oranını yüzde 26.3’ten yüzde 42.1’e yükseltti. Asya kıtasında Pakistan 2012 yılından bu yana hiç kadın bakana sahip değilken, bu oranı yüzde 12’ye yükseltti. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da, Moritanya yüzde 31.8 ile bölgenin en çok kadın bakana sahip ülkesi oldu. Moritanya’yı yüzde 29 ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Avrupa kıtasında ise Slovenya’da kadın bakan oranı 2017 yılından bu yana yüzde 25 düşüş gösterdi.



Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Parlamentolar Arası Birlik (IPU) işbirliğiyle ve İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı’nın finansman desteğiyle kadınların siyasi katılımı ve liderliğini desteklemek hedefiyle “Türkiye’de Siyasi Liderlik ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi”ni 2014 yılından bu yana uyguluyor.



UN Women Hakkında:



Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (BM Kadın Birimi-UN Women) toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ve kadının güçlenmesine yönelik çalışan Birleşmiş Milletler kurumudur. Dünya çapında kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarının daha hızlı bir şekilde karşılanması için kurulan BM Kadın Birimi, BM üyesi ülke hükümetleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik yasalar, politikalar ve programların tasarlanması ve bu alandaki küresel standartların uygulanması için ortak çalışmalar yürütür. Kadınlar ve kız çocuklarının hakları için küresel düzeyde savunuculuk yapar.





