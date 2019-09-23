Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı

Başkent Hastanesi önünde gazetecilere konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Sosyal medyada bazı söylentiler var. Beyin kanaması veya kalp hastalığıyla alakalı hiçbir sorunu yoktur. Sağlık durumu son derece iyi mükemmel durumdadır. Şu anda şuuru açık, konuşabilir durumdadır. İstirahat etmektedir. Hastane başhekimliği ilerleyen saatlerde detaylı açıklama yapacaktır” dedi.

2016’DA KALP AMELİYATI OLMUŞTU

MHP lideri Devlet Bahçeli, 2016 yılında özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuştu.