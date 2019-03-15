Çaykur'da özelleştirme söz konusu mu?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, varlık fonu üzerinden Çaykur’un satılacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Stratejik önem taşıyan bir faaliyet alanını, hükümet ne olursa olsun özeleştirir mi, satar mı? Türkiye, satmakla ne elde edip edemeyeceğinin hesabını yapamayacak kadar acizlik içerisinde değildir. Bir algı oluşturuyorlar. Bunu da sosyal medyadan yaymak istiyorlar. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu değildir" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, yerel seçim çalışmaları kapsamında geldiği Rize'de, partisinin çalışmalarına katıldı, hemşehrilerinin talep ve isteklerini dinledi. Yazıcı, Varlık Fonu ile ilgili yapılan düzenlemenin ardından son günlerde çıkan Çaykur’un satılacağı yönündeki haberlerle ilgili de konuştu. Türkiye'de siyasi rekabetin yanlış yapıldığını kaydeden Yazıcı, "Siyaset bir defa değerler üzerine olmaz" dedi.Değer ve kazanımların tüm Türkiye'nin olduğunu belirten Yazıcı, "Siyasi partiler, yarışı projeler üzerinden sürdürmesi gerekir. Somut olgular olması lazım. Dolayısıyla hükümeti de eleştirirken doğrulardan ziyade vatandaşın kafasını çelmek, hükümet aleyhine yanlış algı oluşturmak bir siyaset tarzına dönüşmüş. Muhalefet bunu yapıyor" diye konuştu.'SATMA YA DA ÖZELLEŞTİRME SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'Çaykur'un bölgenin geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Stratejik bir önem taşıyan bir faaliyet alanını, hükümet ne olursa olsun özeleştirir mi, ya da satar mı? Türkiye, satmakla ne elde edip edemeyeceğinin hesabını yapamayacak kadar acizlik içerisinde değildir. Bir algı oluşturuyorlar. Bunu da sosyal medyadan yaymak istiyorlar. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu değildir" şeklinde konuştu.'BÜYÜK FOTOĞRAFA BAKMAK LAZIM'Yazıcı seçim süreci ile ilgili de değerlendirmede bulunarak, "Bizim adayımız varsa, biz adayımıza oy isteyeceğiz. Buradaki Cumhur İttifakı'nın gözeteceği husus şudur. Biz Cumhur İttifakı adı altında ittifak ettiğimiz partiyle ilgili olumsuz bir söylem gerçekleştirmeyeceğiz. Onları eleştirmeyeceğiz. Oy kullanmak temel bir hakkıdır. Oyunu kullanırken de Ahmet’e, Mehmet’e, hükümete, partiye herhangi bir sebeple kızmış da olabilirsin. Büyük fotoğrafa bakmak lazım. Bu kızgınlığın senin o çok kıymetli oyunun başkalaşmasına, istediğin hizmeti elde edebilmek bakımından onu sağlayamayacak bir kadroya veya kişiye vesile olmasın. Rasyonel olmak zorundasın. Ben tecrübe ve birikimlerimi samimi bir şekilde paylaşıyorum” dedi.