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AKP İstanbul İl Başkanlığına Milli Görüş geleneğinden; Kabaktepe!

AK Parti İstanbul kongresi öncesinde il başkan adaylığı için görev değişikliği yapılıyor. Bayram Şenocak İl Başkanlığı'ndan istifa ederek tekrar aday olmayacağını açıkladı. İl Başkanlığına Osman Nuri Kabaktepe'nin getirileceği gündemde. Açıklama bugün yapılacak toplantının ardından resmen açıklanacak.

SİYASET 22.02.2021, 09:15 Murat Aydın
AKP İstanbul İl Başkanlığına Milli Görüş geleneğinden; Kabaktepe!

AK Parti İStanbul İl Başkanlığı Kongresi öncesi şoke eden b olay yaşandı. İL Başkanı Bayram Şenocak Konreye üç gün kala görevinden istifa ediyor. Görevinden istifa ederek AK Parti İstanbul kongresi öncesinde il başkan adaylığı için görev değişikliği yapılıyor. Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün öğleden sonra Esenler Belediye binasında kurmaylarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Genel Başkan yardımcılarının da katıldığı toplantıda, İstanbul kongresine ilişkin isimler ve yol haritasının konuşulduğu öğrenildi. Akşam saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayram Şenocak, il başkanlığı görevini başka bir dava arkadaşına devredeceğini duyurdu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak kongrede aday olmayacağını, görevini devredeceğini belirterek “Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için Durmak Yok Yola Devam!” dedi.

''NİHAYET GERÇEKLEŞİYOR''

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni Cengiz Er de yaptığı paylaşımda, “Ak Parti İstanbul il örgütünde 1 yıldır beklenen değişim nihayet gerçekleşiyor. Bayram Şenocak'ın yerine gelecek yeni isim de belli oldu gibi” diye yazarak Osman Nuri Kabaktepe adını işaret etti.

''DUYMAK GEREKLİ DEĞİL''

Kabaktepe ise son paylaşımında, “Anlamak için sadece bilmek yeterli değil, kalbin de perdelenmemiş olması gerekli. Kavramak için sadece duymak gerekli değil, gönlün de kapanmaması gerekli” ifadelerini kullandı.

OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR?

Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe 1 Aralık 1970’te Ordu’nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Fatsa İmam Hatip Lisesindeki eğitiminin ardından Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

An'a Düşen Notlar ismiyle kaleme aldığı kitabı 2014'te yayımlandı. 2016 yılında Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliğine seçildi. Osman Nuri Kabatepe, evli ve 2 çocuk babasıdır.

OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR

Araştırmacı yazar, STK yöneticisi, siyasetçi. 1 Aralık 1970’de Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Saadet Partisi Gençlik Kolları eski Genel Başkanı. İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyesi. Halen, Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekilliği’ni yürütüyor.

#OsmanNuriKabaktepe #AKPartiİstanbulİlBaşkanı #BayramŞenocak #MilliGörüş
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