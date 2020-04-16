Çatlamış ve hasar görmüş ellere veda edin!

Thalia Natural Beauty El Kremleri, kolonya ve el dezenfektanlarının yıpratıp tahriş ettiği ellerinizi derinlemesine nemlendirir ve yumuşacık yapar.

Kolonyalar ve el dezenfektanları, koronavirüs ile savaştığımız şu günlerde ayrılmaz birer parçamız haline geldi. Son haftalarda kolonya satışının 34 kat, el dezenfektanı satışının ise 10 kat arttığını belirtmek, bu ikilinin hayatımızdaki yeni yerini açıklamak için yeterli olacaktır. Bu ürünleri kullanmamız gerekli ama ellerimizi tahriş ettikleri, nem bariyerlerini zedeledikleri de bir gerçek.

Ne iyi ki yıpranan, çatlayan, tahriş olan ellerimizi nemlendirmek, yumuşacık yapmak için yüzde 100 doğal Thalia Natural Beauty El Kremleri var. Paraben ve parafin gibi sağlığa zararlı maddeleri içermeyen, her biri özenle Akten Kozmetik Laboratuvarı’nda hazırlanan yüzde 100 doğal Thalia Natural Beauty El Kremleri, hasar görmüş ellerinize derinlemesine bakım sunar, pütürlü hale gelmiş ellerinizi nemlendirir, yumuşacık yapar.

Thalia Natural Beauty’nin bin bir marifetli el kremlerini yanınızdan eksik etmeyin!

Thalia Natural Beauty Aloe Vera Serisi Onarıcı ve Nemlendirici El Kremi: Ürün, %5 aloe vera özsuyu içeriği, yoğun ve akışkan dokusuyla ellerinizi anında nemlendirerek korur, aynı zamanda yıpranmış ellerinizi ve tırnaklarınızı onarmaya yardımcı olur. Aloe veranın gerçek bir mineral, aminoasit ve vitamin deposu olduğunu da belirtmeliyiz.

Thalia Natural Beauty Coconut Oil Besleyici ve Onarıcı El Kremi: Ürün, Hindistan cevizi yağı içeren formülüyle ellerinizi derinlemesine beslemeye ve nemlendirmeye yardımcı olur, bakımını yapar, yumuşatıp pürüzsüzleştirir. Tırnaklarınızı da güçlendirir. Antioksidan ve antibakteriyel Hindistan cevizi yağı E, C ve B6 vitaminlerine, demir, magnezyum, sodyum, potasyum gibi minerallere sahiptir.

Thalia Natural Beauty Marshmallow Miselar El Kremi: Ürün, tatlı-enerjik kokusu ve hatmi çiçeği özleriyle ellerinizi yumuşatır, pürüzsüzleşmesine yardımcı olur. Hızlı emilim sağlayan özel formülüyle kullanım sonrası yağlılık hissi bırakmaz. Hatmi çiçeği ayrıca nişasta, pektin, ham şeker, cilt için yararlı aminoasitlerden biri olan asparagin, licithin, çeşitli vitaminler ve mineraller içerir.