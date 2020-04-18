Zonguldak Valisi Bektaş'a Sağlık Sen'den sert tepki

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın açıklamalarına Türk Sağlık Sendikası Başkanı Önder Kahveci de sert tepki gösterdi. Kahvezi Sosyal medyadan yaptığı açıklamada tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

- Zonguldak Valisine söylüyorum: 137 sağlık çalışanında virüsün olması sosyal mesafeyi koruyamadıklarından değil tüm olumsuzluklara rağmen hayatlarını riske atarak covid-19’lu hastalara müdahale ettiklerindendir. Cephede nasıl mücadele verdiklerinin göstergesidir.

İşte Önder Kahveci'nin açıklamasının tam metni: