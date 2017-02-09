Zonguldak Halk Sağlığı Müdürü: Her yıl 600 bin pasif içici ölüyor

ZONGULDAK Halk Sağlığı Müdürü Uzman Dr. Fatih Akça, sigaranın her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın beklenenden önce ölümüne yol açtığını; bu ölümlerin yaklaşık 600 bininin sigara dumanından pasif etkilenime bağlı olduğunu söyledi.'9 Şubat dünya sigarayı bırakma günü' nedeniyle yazılı açıklama yapan Akça, sigara kullanımının, akciğer kanseri başta olmak üzere larenks, mesane, pankreas, serviks, farinks ve ağız boşluğu kanserlerinin gelişiminde, kalp hastalıklarının ortaya çıkmasında ve KOAH olmak üzere bir çok hastalığın temel etkenleri olduğunu söyledi. Akça, şöyle dedi:"Sigara bağımlılığı bir hastalıktır ve tedavi edilebilir. Sigarayı bırakanlar ilk 20 dakikadan itibaren faydasını görmeye başlar. İlk 20 dakikada kalp atışı hızı normal değerine düşer, 12’nci saatten itibaren kandaki karbondioksit seviyesi normale döner. 2 hafta- 3 ay arasında kişinin akciğer fonksiyonlarında düzelme görülür. 1-9 ay arasındaysa öksürme ve nefes darlığı gibi belirtiler azalır. 1 yılın sonunda koroner kalp hastalığı riskiniz sigara içen birinin yarısı kadardır. 10'uncu yılın sonundaysa akciğer kanseri riskinin sigara içen birinin yarısı kadar olduğu biliniyor. 15 yıl sonra koroner kalp hastalığı riski sigara içmeyen biriyle aynı seviyeye iniyor."Sigaranın her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın beklenenden önce ölümüne yol açtığını belirten Akça, "Bu ölümlerin yaklaşık 600 bini sigara dumanından pasif etkilenime bağlı olmaktadır. Eğer bu konuda yeterli önlemler alınmazsa 2030 yılında sigaranın 8 milyon insanı öldüreceği ve bu ölümlerin yüzde 80’inin düşük ve orta gelirli ülkelerde olacağı tahmin edilmektedir" dedi. Akça, sigarayı bırakmak isteyenleri hastanelerdeki sigara bırakma polikliniklerine davet ederken Zonguldak'ta son 5 yılda sigara bırakma polikliniklerine başvuran 13 bin 818 kişiden 2 bin 636'sının sigarayı bıraktığını söyledi.



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