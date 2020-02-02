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 ‘Zaturre’ teşhisi konulan çocuğun akciğerinden badem çıktı

SAĞLIK 02.02.2020, 11:29
 ‘Zaturre’ teşhisi konulan çocuğun akciğerinden badem çıktı
Kocaeli'nde yaşayan Fatma ve Halil Karakaya çiftinin 2 yaşındaki çocukları Ali Asaf bir hafta önce soğuk algınlığı ve ağır ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından önce zatürre teşhisi konulan küçük çocuk, tüm tedavilere rağmen iyileşemedi. Sonunda küçük çocuğun ciğerinde yabancı bir madde tespiti yapıldı. İstanbul’daki özel bir hastaneye sevkedilen Ali Asaf'a ‘Bronkoskopi’ işlemi yapıldı ve  akciğerinde badem parçaları tespit edildi.  Küçük çocuk, yapılan bir saatlik operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Fatma ve Halil Karakaya çiftinin ilk çocukları 2 yaşındaki Ali Asaf, anne ve babasıyla kuruyemiş yedikten sonra soğuk algınlığı şüphesiyle Kocaeli’nde bir hastaneye kaldırıldı. Ateşi 39 dereceye kadar yükselen küçük çocuğa doktorlar tarafından önce zatürre başlangıcı teşhisi konuldu. Uygulanan tedaviye rağmen sağlığında düzelme görülemeyen küçük çocuğun aynı hastanedeki tedavisi sırasında bu kez de akciğerlerinde yabancı bir madde tespiti yapıldı ve İstanbul’a sevk edildi.  2 yaşındaki Ali Asaf’a sevk edildiği İstanbul Emsey Hospital’da ‘bronkoskopi’ işlemi yapıldı. İşlem sırasında akciğerinde badem parçaları tespit edilen Ali Asaf, 1.5 saatlik operasyon sonrası sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, "Çocuklara 3-4 yaşından önce kuruyemiş yedirilmemeli” uyarısında bulundu.

“GÖZLERİNİ AÇAMIYOR SÜREKLİ YATIYORDU”

Kocaelindeki hastanede zatürre tedavisi sonrası Ali Asaf'ta bir düzelme olmadığını, boğazından hırıltılı ses geldiğini ifade eden anne Fatma Karakaya çocuğunun başından geçenleri şöyle anlattı:

 “Tekrar hastaneye gittik ve bu sefer ateşi yükseldi. Bu kez 'salgın var, enfeksiyon kapmış' dediler. Antibiyotik iğneler verildi. 3 gün boyunca iğneleri kullandık. Ancak durumunda hiçbir ilerleme olmadı daha da kötüleşti. Ateşi 39 dereceyi buluyor, hiç uyuyamıyor, sürekli ağlıyordu. Rengi sararmıştı. Sonrasında halsizlik başladı, yataktan kalkamadı, sürekli uyumaya başladı. Gözlerini dahi hiç açamıyor, sadece yatıyordu. İlk filmleri temizdi ancak sadece zatürre başlangıcı ve üşütme tespit edildi. Ancak daha sonra akciğerinin iyi durumda olmadığı söylendi” dedi.

“BADEM OLDUĞUNU DUYUNCA İNANAMADIM”

İstanbul’da yapılan bronkoskopi işleminde çocuğunun akciğerinde badem parçaları tespit edildiğini belirten Fatma Karakaya, “Doktorlar ‘akciğerinde badem parçaları tespit edildi’ dedi.Duyduğumda inanamadım. İlk defa yediği bir şey değildi. Ama Ali Asaf'ın rahatsızlığı tespit edilene kadar bir hafta boyunca ömrümden ömür gitti. Sürekli ağladı, günden güne gözümün önünde erimeye başlamıştı. Biz bir şey yapamıyorduk. O an yaşadığımız bir dikkatsizlik değildi çünkü boğazına bir şey kaçtığını hiç fark etmedik. Normal her zamanki gibi yedirdik. Öksürmesiyle ağzındaki parçalar akciğerine kaçmış. Neredeyse 24 saat uyuyordu ancak operasyon sonrası eski Ali Asaf geri döndü. Artık uyumak istemiyor, bizimle oyun oynuyor” diye konuştu.

Baba Halil Karakaya ise “Enfeksiyon şüphesiyle hastaneye yatmıştı. Zatürre başlangıcı olduğu söylendi. Sonrasında bronşit dediler. Döndü dolaştı en son akciğerinde badem parçaları tespit edildi. İlk duyduğumda inanamadım. Çünkü daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Daha önce de kuruyemiş yedirmiştik” dedi.

Emsey Hospital Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, küçük çocuğun durumu hakkında şu bilgileri verdi:

“Yemek yerken birden öksürük başlamış. Tıkanma hissi ve solunum sıkıntısı ortaya çıkmış. Bu şekilde hastaneye götürülmüş. Daha sonra enfeksiyon şüphesi ile tedavi süreci başlamış. Tedavi sonrası filmlerde akciğerde şüpheli bir maddeye rastlanması nedeniyle bize başvurdular. Biz de filmlere baktık ve yabancı cisme rastladık ve bronkoskopi yaptık. Bronkoskopide akciğerinin sağ tarafında badem parçalarına rastladık. Bu parçalar akciğere sıkışmıştı. Badem parçasının neden olduğu enfeksiyon nedeniyle solunum sıkıntısı gelişmiş. Biz de badem parçalarını bir operasyon ile çıkarttık.”

“KÜÇÜK ÇOCUK AKCİĞERİNİ KAYBEDEBİLİRDİ”

Çocuklara özellikle 3-4 yaşından önce kuruyemiş gibi taneli gıdalar verilmemesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, “Ya da bu tür gıdaları çocuğa verirken çok kontrollü olmak gerekiyor. Gülerken, oynarken yedirmemeye dikkat edilmeli. Küçük oyuncak parçaları ya da evdeki küçük parçaları eşyalar da çocuklar için risk oluşturacaktır. Bu çocukların hava yoluna kaçması açısından risklidir. Eğer çocuk yemek yediği ya da bir oyuncakla oynadığı sırada aniden bir solunum sıkıntısı yaşanıyorsa, çocukta nefes alamama, morarma görülüyorsa hemen acil servise başvurmak gerekir. Yabancı cisim akciğerde olduğu sürece enfeksiyon devam eder. Hatta tıkanan akciğer lobu tamamen kaybedilebilir. Enfeksiyon daha ilerleyip çocukta ciddi akciğer enfeksiyonu tablolarına yol açabilir” uyarısında bulundu.

 

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