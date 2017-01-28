YYÜ Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi çalışanlarından Kızılay'a anlamlı destek

Türk Kızılay’ı ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi’nin birlikte organize ettiği kan bağışı kampanyasında sağlık çalışanları, hastaneye gelen ziyaretçiler ve tıp fakültesi öğrencileri kan bağışında bulundular.



26-27 Ocak 2017 Perşembe-Cuma günleri 10.30-18.30 saatleri arasında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesinde Kan bağışı kampanyası ikinci kez düzenlendi.



Kan Bağışı kampanyasında konuşanYeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Çocuk Hematoloğu Prof. Dr. Avni AtayKızılay kan merkezimizin değerli gönüllüleriyle bir kampanya başlattıklarını ifade etti. Hedefimiz gönüllü sayısını arttırarak 800 ile 1000’lere ulaşmak diye belirten Dr. Atay konuşmasına şöyle devam etti. Soğuk günde bu durumu sıcak hale getirmek ve hastalarımıza faydalı olacak hale dönüştürmek istiyoruz, bu tür kampanyalara ön ayak olan Türk Kızılay’ına çok teşekkür ediyoruz. İlla bu tür kampanyaların bir doğal felaket ve terör olayı sonrası olması gerekmiyor,bu kampanyaların güncel olarak yapılmasının önemine değinen Dr. Atay gönüllü olarak kan bağışlayan herkese teşekkürlerini iletti’



Gaziosmanpaşa Kızılay Şube Başkanı Sayın Kadir Çakır, "Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nin bu sosyal sorumluluk projesinde birlikte yer almaktan ve toplum üzerinde farkındalığı artırmak adına bir kez daha kan ihtiyacının günlük değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu göstermekteyiz. Geçen sene yapmış olduğumuz etkinlik başarılı bir şekilde geçmişti aynı başarıyı biz bu senede Kızılaycılar olarak bekliyoruz" dedi.

Kan bağışlamanın kriterlerine değinerek çok kısıtlı bir gruptan alındığını kaydeden Çakır, bağış konusunda duyarlı olan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’ne başta yönetim kurulu olmak üzere başhekime, doktorlarına ve çalışanlarına şükranlarını sunduklarını ifade etti.

