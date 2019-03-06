Yüz havlusunu sık sık değiştirin, telefonu temiz tutun

Tanfer Sağlık Grubu Dermatoloji Uzmanı Dr. Emin Soyer, cildin nasıl temizlenmesi gerektiği ile ilgili merak edilenleri yanıtladı…

Sağlıklı bir cilt temizleme nasıl olmalıdır?

Sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanın birinci adımı doğru cilt temizleme alışkanlığı edinmektir. Cildimiz vücudumuzun en dış tabakası olduğundan dış ortamla sürekli etkileşim halindedir. Bütün gün cildimizde toplanan toz ve kirin temizlenmesi, gözeneklerin tıkanmasını ve akne oluşumunu engeller. Temiz bir cilde sahip olmak ve onu korumak aslında düşündüğünüzden daha kolaydır. Yapmanız gereken şey bunlara dikkat etmektir:

Sabah ve akşam yüzünüzü yıkayın. Ilık su ve yüzünüze uygun temizleme ürünü kullanın. Yüzünüzü yıkadıktan sonra hafif nemli bırakın.

Egzersiz sonrası temizlenin. Düzenli egzersiz, dolaşımı düzenleyerek vücudunuz için olduğu kadar cildinizin sağlığını da olumlu yönde etkiler. Ancak egzersiz sonrası ölü deri tabakası ve bakterilerden arınmak için duş almayı ve yüzünüzü yıkamayı ihmal etmeyin.

Yüz havlunuzu ve yastık kılıfınızı sık sık değiştirin. Telefonunuzu ve klavyenizi temiz tutun. Yüz temizliğini ne kadar iyi yapsanız da, yüzünüze temas eden şeyler temiz değilse temizlik bir işe yaramayacaktır.

Nemlendirici kullanın. Özellikle yağlı cildi olanlar cildinin yağlanacağından korkarak nemlendirici kullanmıyor. Ancak bu cildin daha fazla yağlanmasına neden oluyor. Gözenekleri tıkamayacak özellikte yağsız bir ürün tercih etmelisiniz.

Güneş kremini ihmal etmeyin. Güneşten gelen ultraviyole ışınları cildinizi kurutur ve cildinizin daha fazla yağ salgılamasına neden olur. Daha önemlisi bu ışınların kanserojen özelliği vardır. Dolayısıyla evden çıkarken güneş kremi sürmeyi asla unutmayın.

Makyajınızı temizlemeyi unutmayın.

MENDİLLERİ SEYAHATE SAKLAYIN

Makyaj temizleme mendilleri yeteri kadar hijyenik temizleme sağlar mı?

Makyaj temizliğinde, çok fazla kimyasal kullanmadan cildimizde kalıntı bırakmamak hedeflenmelidir. Etkili temizleme yapan yüz temizleme mendilleri genellikle yüksek oranda alkol ve sentetik kimyasallar içerdiğinden, cildi tahriş ederek hassasiyet ve kızarıklık oluşturur. Ayrıca bu yöntem tüm kalıntıların ciltten uzaklaştırılmasında çoğu zaman yetersiz kalır. Bu nedenle bu ürünleri temizlik için vaktinizin olmadığı zamanlar ve seyahatler için saklamanızı öneririm.

GÜNDE 2 KEREDEN FAZLA YIKAMAYIN

Yüzümüzü fazla yıkamak da (günde 3-4 kez) az yıkamak gibi zarar verir mi? İdeali nedir?

Cildimizle fazla uğraşmak da iyi değildir. Yüz yıkamak için ideal sıklık günde ikidir. Doktorunuz tarafından önerilmedikçe, yüzünüzü günde iki kereden fazla yıkamayın. Sağlıklı bir cildin nemlenme amacıyla bir miktar yağa da ihtiyacı vardır. Cildin aşırı yıkanarak kurutulması vücudun fazla yağ üretmesine sebep olur. Ayrıca kimyasal içerikli temizlik ürünlerinin sık kullanılması cildin pH dengesini de bozar.

ÖNCE TEST EDİN SONRA ALIN

Cilt temizleme ürünü seçerken nelere dikkat edilmeli?

Cildiniz için uygun ürün etkili bir temizlik sağlarken, gergin ve kuru bir hissiyat bırakmamalıdır. Sizin için en uygun ürünü bulmanız için birkaç ürün test etmeniz gerekebilir. Hedef yüzümüzün fazla yağ, kir ve bakterilerden arınırken; cildimize gereken doğal yağ oranının korunması olmalıdır. Yüksek pH’a sahip sabunlar cildin doğal yağ tabakasını çözer. Bu da cildi kurutur. Özellikle hassas cildi olanlar, kimyasal madde miktarı en az olan ürünleri tercih etmelidir. Yağlı, akneli, tıkalı gözeneği olan ciltler için tonik kullanımı da faydalı olmaktadır. Uygun bir tonik, yıkama sonrası kalan fazla yağ ve ölü derinin arındırılmasını sağlar.

NEM VE YAĞ DEPO EDEN MASKELER KULLANIN

Cilt tiplerine göre öneriler:

“Cilt tipiniz hangisi? Önce onu belirleyin” diyen Tanfer Sağlık Grubu Dermatoloji Uzmanı Dr. Emin Soyer, cilt tipinize göre önerilerde bulundu…

Karma cilt: Yüzde T şeklinde (alın, burun ve çene bölgesi) bir yağlanma olur. Siyah nokta ve belirgin gözenekler dikkati çeker. Süt/jel tipi temizleyiciler, düşük alkollü tonikler ve su bazlı nemlendiriciler kullanılmalıdır.

Kuru cilt: Cildinizin yağ üretimi normalin altında olduğundan, görünümü mattır ve pul pul kalkmalar görülür. Süt tipi temizleyici, alkolsüz tonik, yağ içerikli nemlendirici, nemle yağ depo edici maskeler kullanılmalıdır.

Yağlı cilt: Cildinizin parlak görünümü, yüzünüzü yıkadıktan birkaç saat sonra tekrarlar. Sivilce oluşumunu engellemek için dikkatli bir temizlik programı uygulamalısınız. Jel tipi temizleyiciler, alkollü tonikler ve su bazlı nemlendiriciler tercih edilmelidir.

Hassas cilt: Zaman zaman kızarıklık, kaşıntı ile karşılaşmanız cildinizin hassas olduğunu gösterir. Süt tipi temizleyiciler, alkolsüz tonikler, alerji giderici kremler ve su bazlı hafif nemlendiriciler kullanılmalıdır.