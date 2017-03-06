Yüz ağrılarından 15 dakikada ameliyatsız kurtuldu

Buse ÖZEL / İSTANBUL, () ERBİL'de yaşayan ve 3,5 yıldır yüz ağrısı çektiğini söyleyen Hacı Tel, kendisine defalarca ameliyat olmasının önerilmesinin ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 15 dakikada ameliyatsız olarak kurtulduğunu belirtti. 45 yaşındaki Tel, daha önce tedavi olabilmek için 80 bin Türk Lirası harcadığını, ameliyat için hazırlanırken Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'nda Prof. Dr. Derya Uludüz'ün yaptığı tedavi ile sağlığına kavuştuğunu söyledi.

1 YILDA 4 KERE TOMOGRAFİ ÇEKTİLER, MUAYENEYE 80 BİN TÜRK LİRASI HARCADIM

Her gün 10 taneye yakın ağrı kesici içtiğini, çok sayıda MR, tomografi çektirdiğini anlatan Hacı Tel', kendisinden ameliyat için de 120 bin lira istendiğini belirterek, şunları söyledi:

"10'dan fazla doktora gittim. Elimde tomografim oluyordu ama gittiğim hastaneler tekrardan tomografi istiyordu. Sigortam da olmadığı için sürekli hastanelere para harcıyordum. 1 ayda 4, 1 yılda 8 kere tomografi çektirdim. Toplamda 80 bin liradan fazla para harcadım tedavi olabilmek için. Gittiğim birçok doktor bana ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Beyinlere giden damarlarımın yapıştığını söylediler. En son bir arkadaşım beni İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde bir doktora götürdü. O da beni Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Prof. Dr. Derya Uludüz'e yönlendirdi. Hastalığımın trigeminal nevralji olduğunu söyledi. Ameliyat olursam yan etkilerinin neler olacağını, benim ameliyat olmama gerek olmadığını söyledi. Burundan girilerek yapılan bir operasyonla, hiç ilaç kullanmadan ağrımdan kurtuldum. 1 aydır yeni doğmuşum gibi hissediyorum. Gülemiyordum, bazen 1 hafta hiç konuşamıyordum. Ailem etkilendi, işlerim bozuldu, işyerlerimi satmaya karar vermiştim. 3 yıldan sonra şimdi istediğimi yapabiliyorum. Çocuklarımı kucağıma alamıyordum, sevemiyordum."

"15 DAKİKALIK BİR İŞLEMLE AĞRI DÖNGÜSÜ KIRILIYOR"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Uludüz, uyguladıkları yöntemi şöyle anlattı:

"Trigeminal sinir beyinde soğancıktan çıkan ve öne doğru gelen, yüzümüzün bütün duyusunu alan sinir. Bu sinir 3'e ayrılıyor. Biri gözümüze, biri dişimizin üst kısmına, biri çenemize geliyor. Hasta ağrıları genelde alt ve üst çeneye yayılır. Biz burada sinirlerin çıktığı ana yumağı susturuyoruz. Yani burada oluşan ağrının beyne iletilmesini engelliyoruz. Bir çeşit blokaj yapıyoruz ve burada oluşan ağrının beyne iletisini engelliyoruz. Yani sinire bir zarar vermiyoruz ama beyin burdaki ağrıyı algılamıyoruz.

Bazen sebepli bazen sebepsiz olabiliyor bu ağrı. Nasıl ki yüzümüz kırışıyor, damarlar da kırışır ve büzüşür. Bu sinir damara çok yakındır ve damar büzüşünce gelir sinire yaklaşır. Siniri hareket ettirince sinir genişler ve damara daha da çok değer. Değince de elektrik çarpmış gibi bir ağrı olur hastalarda. Biz bunu damarın yer değiştirmesine bağlıyoruz. Cerrahide bu damarla sinirin arasını açıyorlar ama o zaman siniri zedeleme riski var. Bu önemli çünkü bu sinir aslında motor bir sinir. İritasyona maruz kalan bir sinir aktif oluyor. Bu siniri tehlikesiz bölgeden girip iletisini durduruyoruz. 15 dakika süren bir işlem. Ağrısı olursa tekrarlamak gerekiyor ama ayda 1 kere olmak üzere 3 kere yapılıyor. O zaman ağrı döngüsü kırılıyor zaten."

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