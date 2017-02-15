Yrd. Doç. Dr. Haliloğlu: Ortak kulak iltihabı çocukların gelişimini etkiliyor

İSTANBUL, () KULAK Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tamer Haliloğlu, "Orta kulak iltihabı tedavi edilmez ise zamanla çocukta işitme kaybı ve buna bağlı olarak gelişim sorunlarına yol açar" dedi.

Yrd. Doç. Dr. Haliloğlu, kişiyi orta kulak iltihabına götüren süreci şöyle anlattı:

"Orta kulak Tuba Östaki dediğimiz bir tüp vasıtası ile genize açılır. Bu hava deliği sayesinde orta kulaktaki ve dış ortamdaki hava basıncı dengelenir. İşitmede sesleri iç kulağa iletmek ve dengelemek gibi görevi olan orta kulak, bunları yaparken tuba östakiden çok yardım alır. Eğer bu tüpler çalışmazsa orta kulağa hava giriş çıkışı kapanır ve ortamdaki oksijeni tüketen hücreler havasız kalarak ifrazat üretmeye başlar. Orta kulağın içindeki sıvı miktarı artınca da ses iletimi sekteye uğrar ve mikroplar ürer. Bu durum ise orta kulak iltihabını doğurur."

KRONİKLEŞİRSE TEHLİKE BÜYÜR

Tekrarlayan orta kulak iltihabının tehlikesine değinen Yrd. Doç. Dr. Tamer Haliloğlu, bu durumun risklerini ise şöyle anlattı:

"Orta kulak iltihabı işitmede % 30-40 kayba yol açar. Bu kayıp bazen kalıcı da olabilir. Kronik orta kulak iltihabı genelde aileleri çok korkutan ve çoğu zaman endişeye sevk eden geniz eti ameliyatı ve kulak tüpü takılmasını da beraberinde getirebilir. Orta kulak iltihabı oluştuğunda aileler mutlaka bir hekime başvurarak gereken tedaviye başlamalıdır. Aksi taktirde çocukların gelişimini önemli ölçüde etkileyen bu sorun içinden çıkılmaz bir hal alabilir."