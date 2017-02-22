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Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar

ANTALYA'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, hemşire ve hasta bakıcıların halay çekip göbek attığı görüntüler 4 yıl sonra ortaya çıktı.

ANTALYA'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, hemşire ve hasta bakıcıların halay çekip göbek attığı görüntüler 4 yıl sonra ortaya çıktı. Görüntülerde yer alan personelin, olay tarihinden kısa süre sonra işten çıkarıldığı belirtildi.

Kepez İlçesi'ndeki özel hastanenin eski bir çalışanı tarafından paylaşılan görüntüler, yoğun bakım ünitelerinde çekildi. 23 Aralık 2013 günü çekilen görüntülerden ilkinde, ameliyat önlüklü hemşire ve hasta bakıcılar yoğun bakım ünitesinde önce halay çekiyor, ardından göbek atıyor. Hastabakıcı ve hemşirelerin kendi aralarında "Yerinde durmuyor ki, salla", "Bakım mı yapıyor, oyun mu oynuyor belli değil", "Yavaş yavaş, kamera bozuluyor, hızlı gitme", "Sen oynamasını bir öğren" sözleri de görüntülere yansıyor.

İkinci görüntülerde ise yoğun bakım ünitesinde masada oturan ve önünde yiyecek bulunan bir personel kamera kendisine döndüğü anda kahkaha atıyor. Göbek atan diğer personel ise bir taraftan kahkaha atarken, diğer yandan hastaya müdahale ediyor.

'İŞLERİNE DERHAL SON VERİLDİ'

Hastane sahibi Hüseyin Sarı, olayın yaşandığı tarihten kısa süre sonra görüntülerin kendisine ulaştığını ve bu kişilerin işine derhal son vererek, konuyu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdiklerini söyledi. Antalya'da bünyelerinde bulunan hastanalerde 580 personel çalıştığını belirten Sarı, bölgenin en donanımlı yoğun bakım ünitesine sahip olduklarını, bu tarz görüntülere asla taviz vermeyeceklerini vurguladı.

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