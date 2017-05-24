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Yıllarca bebek özlemi çeken Hale öğretmen, ikiz annesi oldu

İZMİR'de yumurtalıklarındaki çikolata kistleri ve rahmindeki polip nedeniyle hamile kalamayan 38 yaşındaki Hale Zenginobuz, gerekli tedavilerinin ardından tüp bebek yöntemiyle ikiz annesi oldu. Zenginobuz, "Çok ümitsizdim, son çarem en güzel...

Yıllarca bebek özlemi çeken Hale öğretmen, ikiz annesi oldu
İZMİR'de yumurtalıklarındaki çikolata kistleri ve rahmindeki polip nedeniyle hamile kalamayan 38 yaşındaki Hale Zenginobuz, gerekli tedavilerinin ardından tüp bebek yöntemiyle ikiz annesi oldu. Zenginobuz, "Çok ümitsizdim, son çarem en güzel çare oldu, ikizlerimle çok mutluyum" dedi.
İzmir'de 10 yıllık evli öğretmen Hale Zenginobuz ile elektrik mühendisi 49 yaşındaki Ender Zenginobuz, 3 yıl önce evlat sahibi olmaya karar verdi. Ancak Hale Zenginobuz'un yumurtalıklarındaki çikolata kistleri hamileliğine engel oldu. Tedaviler gören Zenginobuz, birkaç kez denenen aşılama, yumurta çatlatma yöntemlerinden de sonuç alamayarak, hayal kırıklığı yaşadı. Zorlu ve yorucu süreçte çocuk sahibi olma mücadelesini sürdüren Zenginobuz çifti, İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Namık Demir, Hale Zenginobuz'un anne olmasının önündeki engelleri belirledi.
Prof. Dr. Demir, rahminde polip de olan Hale Zenginobuz'un kistlerinin alınması gerektiğini, tüp bebek dışında hamile kalmasının imkansız olduğunu söyledi. Tüp Bebek Merkezi'ne yönlendirilen Zenginobuz çifti bu kez Merkez Sorumlusu Opr. Dr. Dilek Aslan'ın tedavisi altına girdi. Hale Zenginobuz'un kistleri alınmadan önce tüp bebek yöntemi için yumurtaları toplandı. Elde edilen embriyolar dondurulurken, Hale Zenginobuz'un anne olmasına engel olan kistler operasyonla temizlendi, rahmin dinlenmesi için bir ay beklendi. Bu bir ayın sonunda dondurulmuş embriyolar transfer edildi. Hem kistlerden kurtulan, hem de hamileliği sağlanan Hale Zenginobuz, 18 Ocak 2016'da ikizleri Arya ve Artun'u bağrına bastı.
Umutsuzca başvurduğu tüp bebek yöntemi sayesinde biri kız, biri erkek ikiz bebek sahibi olan Zenginobuz çifti büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Anne Zenginobuz, "Tüp bebek dışında hamile kalman imkansız, dendi. Çok ümitsizdim, özellikle en son aşamada tüp bebek için geldiğimde hiçbir umudum yoktu, olmaz diye düşünüyordum. Son çare olarak geldim. Gördüm ki son çarem benim için güzel çare oldu. Sonuçları bizi çok mutlu etti. Zor, yorucu bir süreç ama sonucu her şeye değiyor. İkizlerimle çok mutluyum" diye konuştu.
Baba Ender Zenginobuz da zor, yorucu bir sürecin mutlu sonla bittiğini söyledi.
KİSTLER GEBELİĞE ENGEL OLUR MU?
Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Opr. Dr. Dilek Aslan, "Çikolata kisti hastalığı genel olarak tedavisi oldukça zor olan bir hastalıktır ve bazen hastalarımızın tekrar tekrar ameliyat olması gerekebilir. Kimi zaman tüp bebek yönteminde dahi gebeliği zorlaştıran bir sağlık sorunudur. Aynı şekilde rahim duvarındaki polipler de çoğu zaman adet düzensizliklerine ve gebe kalamamaya neden olabilmektedir. Hastamızın hem yoğun kistleri, hem de rahim duvarında polibi mevcuttu ve uzun yıllardır bu sorunlarla mücadele etmekteydi. Hastanemizin kadın doğum ekibiyle çalışarak öncelikle hastamızın kistlerinin tedavi edilmesi daha sonra da rahim duvarındaki polip temizlendikten sonra embriyoların yerleşmesiyle bebeklerimize kavuşma şansımız oldu" dedi.

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