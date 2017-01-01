Yılın ilk gününde enerjinizi sudan alın

Keyifli geçen bir yılbaşı gecesinin ardından yılın ilk gününü baş ağrısı çekerek yatakta geçirmek istemiyorsanız, Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy’un önerilerine kulak verin! Bol sıvı tüketimi, sağlıklı öğünler ve açık havada keyifli bir yürüyüş ile yeni yıla yüksek bir enerjiyle başlamak mümkün.Hepimiz keyifli bir sene geçirmek istesek de, yeni yılın ilk günü pek de hayal ettiğimiz gibi olmayabiliyor! Gece yediklerimizin, içtiklerimizin ve geç yatmamızın etkisiyle baş ağrısı, halsizlik yaşayabiliyor, 1 Ocak’ı yatakta geçirmek durumunda kalabiliyoruz. Oysa yeni yıla, enerjimizi artıran bir kahvaltı sonrasında açık havanın, belki de lapa lapa yağan karın tadını çıkararak başlamamız mümkün. Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy’un gün boyunca tüketmemiz gereken yiyecek ve içecek önerileriyle siz de 2017’ye güzel bir başlangıç yapabilirsiniz.Su içmeye erken başlamak, gerek içecek alımından gerek geç yatmaktan kaynaklanan toparlanma sürecini hızlandırıyor. Sabah kahvaltınızda bol mevsim yeşilliği olsun; maydanoz, roka, tere, kıvırcık ve marul, C vitamini alımınızı artırıp enerjinizin çabuk yükselmesini sağlar.Enerjinizin düşük olmasının ve baş ağrılarınızın sebebi, geceden kaynaklanan su kaybınız olabilir. Bu yüzden vücut suyunuzu tamamlamanız çok önemli. Su elbette baş tacımız ama kafein içermeyen sıcak bitki çayları, suyun içine atacağınız tarçın gibi baharatlar da, su alımınızı artırmanıza yardımcı olur.Yılın ilk günü açık havada yürüyerek hem tatilin hem de yılın ilk gününün tadını çıkarın. Yürüyüş metabolizmanızı hızlandıracağı gibi, konsantrasyon üzerinde de etkili olduğundan yeni yıl kararlarını almanızı kolaylaştırır.Akşam yemeğini ağır kaçıranlar için, kuru baklagil ilave edilmiş sebze çorbalı bir öğle yemeği, telafi sağlamak için tok tutucu bir öğün sayılabilir. Geç kalktıysanız ve öğle yemeği saatinde kahvaltı yaptıysanız, direkt ikindi öğününe geçin.İkindide, hem sıvı alımınıza yardımcı olması hem de ödeminizi atmanız için bitki çayının yanında ananas veya nar yiyin.Akşam, az yağlı yiyeceklerden oluşan bir menü hazırlayın. Izgara et yanına salata veya ızgara sebze ya da sebze yemeğinin yanına yoğurt, böyle bir akşam için uygun seçimler.Gece öğününde kefir veya yoğurt tüketmek, ertesi gün iş yerinde toparlanmanıza yardımcı olacaktır.Su içmekte zorlananlara özel tarifler.Yeni yılın ilk gününde büyük bir susuzlukla uyandınız ama canınız su içmek istemiyor mu? O halde, Diyetisyen Canan Aksoy’un özel tarifleri tam da size göre!Bir litre suyun içine bir çubuk tarçın, birkaç yaprak taze nane atarak suyunuzu daha ferah ve içimi keyifli hale getirin.Sıcak içecekleri tercih ediyorsanız; bir avuç kadar ıhlamur, doğranmış yarım elma, rendelenmiş taze zencefil ve birkaç tane karabiberi sıcak suyun içinde demlendirin. Gün içinde üzerine sıcak su ilave bu karışımı içmeye devam edin.