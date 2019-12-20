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Yeşim Ceren Bozoğlu organlarını bağışladı, nakil olan hastalar ile bir araya geldi

Buse ÖZEL-Ömer HASAR / İSTANBUL, () OYUNCU Yeşim Ceren Bozoğlu organ bağışı ile hayatı kurtulan ve sağlığına kavuşan hastalarla bir araya geldikten sonra tüm organlarını bağışladı. Böbrek nakli olan 9 yaşındaki Eyüp Bingöl'ün...

SAĞLIK 20.12.2019, 15:10

Buse ÖZEL-Ömer HASAR / İSTANBUL, () OYUNCU Yeşim Ceren Bozoğlu organ bağışı ile hayatı kurtulan ve sağlığına kavuşan hastalarla bir araya geldikten sonra tüm organlarını bağışladı. Böbrek nakli olan 9 yaşındaki Eyüp Bingöl'ün annesi de duygusal anlar yaşarken, İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ise Türkiye'de 28 bin organ bekleyen hasta olduğunu ifade ederek organ bağışı konusunda daha duyarlı davranılması gerektiğini söyledi.


 

BOZOĞLU: "ORGANLARINI BAĞIŞLA VASİYETİNİ ONAYLAT"


 

Yeşim Ceren Bozoğlu, İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir’de organ nakli konusunda düzenlenen farkındalık etkinliğine katıldı. Organ bağışında bulunmanın hayatta en çok yapmak istediği şey olduğunu söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu, bağışın kendisi için çok özel ve anlamlı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Şans Ver projesi kapsamında ben de organlarımı bağışlamış olacağım. O yüzden heyecanlı ve mutluyum. Tüm organlarımı bağışlayacağım ama bugün düzenlenen etkinlikte sevgili doktorumuz Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ve ekip arkadaşlarından organ bağışı ile alakalı önemli bilgiler de öğrendik. Ülkemizde çok fazla organ bekleyen hasta var. Türk insanının yardımsever ve iyi kalpli özelliği ile organ bağışını herkes yapabiliyor ve bağış kartını alabiliyor. Ama öğrendiğimiz üzere organ bağışında asıl mesele, vasiyet meselesi. Vefat durumundan sonra ailenin onayı yoksa, organ bağışı kartının bulunması bir şey ifade etmiyor. O yüzden bugün burada Şans Ver Projesi’ne dikkat çekerek 'Organlarını bağışla ama vasiyetini de ailene onaylat' diyoruz."


 

"HAYATIN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAKTAN DAHA ÖNEMLİ BİR ŞEY YOK"


 

Uzun zaman önce yayınlanan bir dizide ‘doktoru’ canlandırdığını da hatırlatan Bozoğlu, "Biz o hikâyeleri anlatarak toplumda bir farkındalık yaratabiliyorsak ne mutlu ama burada gerçekten yapılan işin çok kutsal olduğuna inanıyorum. Hayatın devamlılığını sağlamaktan daha önemli bir şey yok. Doktorluk ve öğretmenlik benim için kutsal olan iki meslek" dedi.


 

"28 BİN ORGAN NAKLİ BEKLEYEN HASTA VAR"


 

Türkiye'de 28 bin organ nakli bekleyen hasta olduğunu ifade eden İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, bunlardan 23 binini böbrek nakli bekleyen hastaların oluşturduğunu belirtti ve şunları söyledi: "2 bin 500 hasta karaciğer nakli, bin 100 de kalp nakli bekleyen hasta var. Akciğer, ince bağırsak ve pankreas bekleyenlerin sayısı ise daha az. Gelişmiş ülkelere baktığımızda organ bağışı oranı olarak milyon nüfus başına 40'larda, 50'lerde olan ülkeler var. Bizim ülkemizde ise bu oran milyon nüfus başına maalesef 5 ila 7 arasında değişiyor. Biz ülke olarak çok sayıda başarılı organ nakli yapıyoruz. Hatta karaciğer nakli başarısında dünyada 2'inci sıradayız ancak ne yazık ki daha çok canlı vericiden nakil yapıyoruz. Sevdiğimize kendi organımızı çok rahatlıkla verebiliyoruz. Ama sıra sevdiğimiz insanın organlarını bağışlamaya geldiğinde bu farkındalığın henüz istediğimiz noktaya geldiğini söyleyemiyoruz. Organ bağışını artırmanın bir tek yolu var, insanlara bunu doğru şekilde anlatmak. Grubumuzun bu konuda başlattığı anlamlı bir farkındalık projesi olan Şans Ver’in amacı da bunu sağlamak.”   


 

6 aylıkken böbrek hastalığı teşhisi koyulan ve yıllardır tedavi gördükten sonra böbrek nakli ile sağlığına kavuşan 9 yaşındaki Eyüp Bingöl'ün annesi Yüksel Bingöl de duygularını şöyle ifade etti: "7 ay önce oğlumu diyaliz makinesine bağlayacaklarını söylediler. Biz de organ nakli olmak için başvuruda bulunduk. Önce oğlumuza kendimiz bağışta bulunmak istedik ancak böbreğimiz uyumlu bulunmadı. Çapraz nakil için sıraya girdik. Sonunda organ bulundu ve oğlum sağlığına kavuştu."


 

"BENİM OĞLUMU KENDİ OĞULLARI GİBİ GELİP GÖREBİLİRLER"


 

Organ bulunduğu haberini aldığı andaki hislerini ifade eden Yüksel Bingöl sözlerine şöyle devam etti: "Nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı şaşırdık. O sevinç anlatılmaz. Bir mucize olduğu için ağlamadım. Bağış yapan aileye çok teşekkür ediyorum. Allah onlara sabır versin. Benim oğlumu da her zaman kendi oğulları gibi gelip görebilirler."

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