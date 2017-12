Buse Özel - Ömer Hasar / İstanbul, 26 Aralık () - Perakende marketler zinciri CarrefourSA ve Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği işbirliğiyle, "yerli tohumdan üretilmiş sebze meyveler tüketiciyle buluştu."

Aracıları aradan çıkaran proje ile hem çiftçinin ürünü daha iyi fiyata satın alınmış oluyor hem de üreticiye daha ucuza meyve-sebze ve bakliyat ürünleri sunuluyor.

Bunun yanı sıra çiftçilere eğitim verilerek hangi ürünü ne zaman ilaçlamaları ve toplamaları gerektiği belirtiliyor. Toprakların verimliliğinin de hesaplandığı projede bölgelere göre ekim yapılması hedefleniyor.

"Seyit ve Mert" gibi isimler verilen yerli tohumların bilgisi marketlerde her sebze-meyve ve bakliyat ürünün üstüne koyuluyor ve böylece tüketici de hangi tohumdan üretilmiş ürünü satın aldığını biliyor.

"Sertifikali yerli tohumdan üretilmiş sebze ve meyveler denetlenerek aliniyor"

CarrefourSA Gıda Kategori Direktörü Ayşin Işıkgece yaklaşık 2 bin çiftçiye ulaştıklarını ve eğitim verdiklerini belirtti ve şunları söyledi:

"Yerli Tohum Taze Mahsül adını verdiğimiz projemizle aslında aylardır Tarım Kredi Kooperatifleri ile bir işe imza atıyoruz.

"Küçük üreticinin yanında, küçük üreticinin yaptığı üretimi destekleyen, ürünü küçük aracıların elinden kurtaran ve direk üreticiden tüketiciye getirdiğimiz bir proje yapıyoruz.

"Aslında biz bu proje ile küçük üreticiye dokunuyoruz.

"Eskiden küçük üreticiler ürünlerini bir aracıya veriyordu.

"Onlar da başka aracılara veriyordu ürünleri ve ne zaman ödemelerini alacaklarını bilmeden devam ediyordu bu süreç.

"Yaptığımız proje ile Tarım Kredi Kooperatifleri'nin çatısı altındaki küçük üreticilerin küfeleriyle getirdikleri ürünleri, kendi platformlarımızda kolileyerek, ambalajlayarak, 600'den fazla mağazamıza ulaştırıyoruz.

"Tüketici hem yorulmayan bir malı almış oluyor; çünkü, elden ele ürün bekledikçe atığa doğru gitme ihtimali çok daha yükseliyor hem de üretici ne zaman, hangi gün, ne kadar para alacağını biliyor.

"Bu proje aslında küçük üreticinin yaptığı üretimi devam ettirmesi, bu üretimin gelecek kuşaklara akması ve aynı zamanda bölgeye ekonomi yaratılması adına çok önemli bir proje."

Bu projeye aynı zamanda sertifikalı yerli tohum şartı getirdiklerini de söyleyen Işıkgece köy kahvelerinde eğitim verdiklerini de açıkladı ve "Bu ürünlerin toplanma, ilaçlanma, ekilmesi ile ilgili eğitimler verdik ve bu ürünleri her aşamasında kontrol ediyoruz. Bu ürünleri alıyoruz ve aldıktan sonra belirli bir günün sonunda üreticiye parasını ödüyoruz" dedi.

Tarim Kredi Kooperatifleri Birliği bakliyat ürünleri ile market raflarında

Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bakliyat ürünlerinde CarrefourSA'nın projesine destek olduklarını da belirten ve Türkiye'deki en büyük çiftçi ailesi olduğunu söyleyen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Pazarlama Daire Başkanı Göktürk Hakan Şahin de bu projede neler yapıldığını şöyle anlattı:

"Türkiye'deki çiftçilerin 1 milyon 100 bini bizim ortağımız ve beraber hareket ediyoruz.

"Bizim iki ana amacımız var ve bunlardan bir tanesi üretim yapan tüm çiftçilerin ortaklarının bu üretimi yaparken tarımsal girdilerini karşılamak ve kredilendirmek.

"Bu girdiler gübresinden yemine, mazottan tohumuna kadar uzanıyor.

"Ayrıca ürettiği ürünleri doğru süreçlerde üretmesini sağlamak.

"Ne zaman ilaç kullanması gerektiğini, ne zaman gübre atması gerektiğini söylemek.

"Nihayetinde ürettiği ürünü de pazar oluşturabilmek için de ürünlerini ondan geri alma sistemine dayalı bir kooperatif.

"Türkiye'nin her yerinde varız; 1625 kooperatif, 2 bin ziraat mühendisiyle de Türk tarımına hizmet ediyoruz." (Fotoğraflı)