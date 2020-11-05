Yerli aşı dozu insan üzerinde uygulandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşının ilk dozu insan üzerinde denendiğini açıkladı. Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Covid-19'a karşı geliştirilen "ERUCOV-VAC" aşı adayının ilk dozu bir gönüllüye uygulandı. ERUCOV-VAC inaktif aday aşısı, 18-55 yaş arasında, sağlıklı ve daha önce Covid-19 geçirmemiş 44 gönüllüye uygulanacak.