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Yerli aşı dozu insan üzerinde uygulandı
Erciyes Üniversitesi tarafından Kocak ilaç tarafından üretildi. 44 gönülü üzerinde uygulanacak. Üç hafta arayla iki doz yapılacak gönüllülere.
SAĞLIK 05.11.2020, 15:30 Murat Aydın
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşının ilk dozu insan üzerinde denendiğini açıkladı. Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Covid-19'a karşı geliştirilen "ERUCOV-VAC" aşı adayının ilk dozu bir gönüllüye uygulandı. ERUCOV-VAC inaktif aday aşısı, 18-55 yaş arasında, sağlıklı ve daha önce Covid-19 geçirmemiş 44 gönüllüye uygulanacak.
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