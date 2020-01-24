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"Yenidoğan bebeklerdeki gözyaşı tıkanıklığı için masaj uygulayın"

SAĞLIK 24.01.2020, 12:06
"Yenidoğan bebeklerdeki gözyaşı tıkanıklığı için masaj uygulayın"

İSTANBUL, () Yenidoğan bebeklerde ortaya çıkabilen gözyaşı tıkanıklığının çoğunlukla kendiliğinden ve uygun yapılan gözyaşı kesesi masajı ile birkaç ayda açılabildiğini belirten Göz Hastalıkları uzmanı Op.Dr. Ayşe Dolar Bilge, " Bebeğe öncelikle bir yaşına kadar masaj uygulanması gerekiyor ve göz doktoru tarafından gösterilen masajın günde 3-4 kez tekrarlanarak bebeğe bir yaşına kadar uygulanmalı" dedi. 

Uzmanlar yenidoğan bebeklerde doğumsal tıkanıklığa bağlı olarak birkaç hafta içinde ortaya çıkan gözyaşı tıkanıklığı çoğunlukla kendiliğinden ve uygun yapılan gözyaşı kesesi masajı ile birkaç ayda açılabildiğine dikkat çekiyor. Bu dönemde kese içinde akım olmadığını belirten uzmanlar sık sık enfeksiyon ve bunun sonucunda kese bölgesinde şişlik, gözde çapaklanma, sulanma meydana gelebildiğine, bu durumda da erken müdahalenin önem taşıdığına vurgu yapıyor. 
“MASAJ YAPILMASI ÖNEMLİ”
Gözyaşı kanalı tıkanıklığının gözde sulanma, çapaklanma, kese bölgesinde şişlik gibi belirtilerle kendini gösterdiğini dile getiren Emsey Hospital'den Op.Dr. Ayşe Dolar Bilge, bu süreçte bebeğe öncelikle bir yaşına kadar masaj uygulanması gerektiğini ve göz doktoru tarafından gösterilen masajın günde 3-4 kez tekrarlanarak bebeğe bir yaşına kadar uygulanması gerektiğini belirterek, "Ayrıca bebeğe yaklaşık bir yaşına kadar cerrahi müdahale genellikle önerilmez. Enfeksiyon durumunda antibiyotikli damla kullanılması gerekebilir” dedi.
“MÜDAHALE İÇİN GEÇ KALINMAMALI”
Op. Dr. Ayşe Dolar Bilge, şikayetlerin bir yaşına gelindiğinde düzelmemesi durumunda geç kalınmadan sondalama işleminin yapılması gerektiğini söyleyerek “Aileleri genellikle genel anestezi altında yapılması tedirgin etmektedir ancak anestezi süresinin oldukça kısa olması, günümüzün gelişen anestezi koşulları düşünüldüğünde, işlem çocuk açısından risk oluşturmaz. Tam tersine yapılması gereken aşamaların zamanında yapılmaması, çocuğu ileride daha zorlu cerrahi işlemlerle karşı karşıya bırakır. İlk sondalama işlemi yüksek başarı oranına sahiptir. İlk sondalama işleminin başarısız olması durumunda, tekrar sondalama ya da tüp takma işlemi uygulanmalıdır ve bu işlemlerin zamanında yapılmaması durumda geçirilen enfeksiyonlar işlemin başarı oranını düşürmektedir. Bu sürece girmiş hastaya DSR denilen ameliyatın yapılması gerekebilir’’ dedi.
“1 YAŞINA KADAR AÇILMAYAN TIKANIKLIKLARA AMELİYAT GEREKLİ”
Bir yaşına kadar tüm tedavilerle kanal açılmazsa tıkanıklığın, süresi ortalama 5 dakika süren, ameliyatta herhangi bir kesi yapılmadan, ağrısız ve kansız olarak gerçekleştirilen probing denilen operasyonla açılabildiğini söyleyen Op Dr. Ayşe Dolar Bilge ameliyatın yapılma şekli hakkında şu bilgileri paylaştı: “Probing işleminde anestezi altında göz yaşı yollarına yerleştirilen probing ile açılmamış olan zar açılır. Ameliyatta herhangi bir kesi yapılmaz, ağrısız ve kansızdır. Ameliyat sonrası göz kapatılmaz, 1 hafta damla kullandırılır. Probing işleminin başarı oranı yüksektir. İlk sondayla açılmayan olgulara 2 ay sonra ikinci sondalama yapılabilir, yine açılmazsa göz yaşı yollarına tüp takılması gerekebilir. Tüp 3 ay yerinde bırakıldıktan sonra alınır. Geç kalınan, tekrarlanan sondalama ve tüp takılması girişimlerine rağmen açılmayan olgulara DSR denilen ameliyat gerekir. DSR ameliyatı sonrasında her hastada tüp takılması gerekmez, takıldığı durumda, poliklinik şartlarında birkaç hafta sonra çıkarılır. Çıkarılması ağrılı bir işlem değildir. Erişkin gözyaşı kanalı tıkanıklığında da sıklıkla uygulanan yöntem cilt kesisi yoluyla yapılan DSR ameliyatıdır.”

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