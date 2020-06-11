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Yeni vakaların yaş ortalaması açıklandı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaş ortalamasının yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 olduğunu açıkladı.
SAĞLIK 11.06.2020, 00:36 Murat Aydın
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaş ortalamasının yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:
* Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın %40'ı kadar.
* Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71.
* Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın.
* Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. “Normal” olan, tedbirdir.
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