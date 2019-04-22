Yelkenler organ bağış için açıldı

Sinem ERYILMAZ – Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,() – Yelkenler, Organ bağışı konusunda toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen ‘Hayata Yelken Aç’ projesi için açıldı. ‘Rotamız Yeni Hayat’ sloganı ile hayata geçirilen proje, Türkiye’de organ bekleyen on binlerce insan olmasına rağmen yetersiz olan organ bağışı konusuna dikkatleri çekmeyi ve bu insanlara yeni bir umut olmayı amaçlıyor.

Mavinin sonsuzluğu, rüzgarın verdiği özgürlük hissi ve yeni hayatlara doğru tam yol ilerleyen yelkenliler... Türkiye’de organ bağışı konusunda en önemli organizasyonlardan biri olarak gelenekselleşen ‘Hayata Yelken Aç’ yelken yarışının üçüncüsü düzenlendi. Organ bağışı konusunda toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen ‘Hayata Yelken Aç’ projesinde yelkenler yine yeni bir hayat için ‘fora’ dedi.

'Hayata Yelken Aç Yelken Yarışı' Prof. Dr. Yalçın Polat önderliğinde kurulan Organ Nakilleri Bilinçlendirme ve Geliştirme Derneği tarafından Memorial Sağlık Grubu’nun katkılarıyla Piangel Organizasyon tarafından düzenlendi. Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler İçgören’in desteği ile çok sayıda yelkenci bu yıl bir araya geldi.

SPOR VE SAĞLIK GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Organ Nakilleri Bilinçlendirme ve Geliştirme Derneği Başkanı ve Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat, “Hayata Yelken Aç” projesinin spor ve sağlığın güçlerini birleştirdiği önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

“Türkiye’de yaklaşık 25 bin kayıtlı organ nakli bekleyen hasta var. Bu sayı aslında daha fazla. Türkiye’de geçen sene yaklaşık 5 bin organ nakli yapıldı. 20 yıl öncesini düşündüğümüz zaman 100’lü rakamlardan bugün 5 binlere geldik. Başarı oranlarımız ise yüzde 90’ların üzerinde. Üçüncüsü gerçekleştirilen ‘Hayata Yelken Aç’ projesi ile organ bağışını yeniden gündeme getirmek istedik. Türkiye’de organ bağışı yeterli düzeyde değil. Bunu gündemde ne kadar çok tutarsak insanlarımıza o kadar çok hatırlatmış oluruz. Sağlık adına Türkiye’de iyi şeyler yapılıyor. Ama ağırlıklı olarak canlı vericiden yapılıyor. Amacımız Batılı standartlarda kadavra organ bağışını yakalayabilmek ve o başarıları elde edebilmek.”

“ORGAN BAĞIŞINDA DUYARLI DEĞİLİZ”

Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler İçgören ise, “Bu üçüncü senemiz. Bizler sporla farkındalığı birleştirip ortaya farklı bir şey çıkarmak istedik. Organ bağışı ülkemizde kanayan yaralardan bir tanesi. Çünkü ülkemizde çok fazla insan organ beklemekte. Ve bu konuda maalesef çok duyarlı davranmıyoruz. Bizim amacımız da insanların dikkatini çekip, duyarlılığı arttırmak. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah birilerinin hayatına bir şekilde dokunabiliyoruzdur” dedi.

“BÖYLE PROJELERLE MESAJLAR DOĞRU ANLATILABİLİYOR”

Böyle bir etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Spor Sunucusu Merve Toy da şunları söyledi:

“Sporun her alanı hangi sebeple olursa olsun hep desteklediğimiz bir şey. Spor hayatımızın merkezi ama bir taraftan da organ bağışı bekleyen hastaların hayatlarına hizmet eden bir proje olduğunda çok daha anlamlı oluyor. Dolayısıyla bu kadar insanın burada aynı bilinçlendirme etkinliği için bir araya gelmesi çok özel. Memorial Sağlık Grubu ssile birlikte yapılıyor olması beni de çok heyecanlandırdı. İnsanların gerçekten çok bilinçlenmesi gerekiyor. Yanlış bilinen çok şey var. Böyle projelerle dikkati çekip anlatılmak istenen mesaj doğru aktarılabiliyor. Ben de burada olmaktan kendi adıma çok memnunum.”

IRC 0 sınıfı birincisi “Orient Express 6”, IRC 1 sınıfı birincisi “Mad X”, IRC 2 sınıfı birincisi “Palamut”, IRC 3 sınıfı birincisi “Keyfim 3,5-Columbia Alize”, IRC 4 sınıfı birincisi “Ada- Pupa Adrenalin Wind 4 Speed”, Gezi sınıfı birincisi ise “Moda Deniz Kulübü”

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