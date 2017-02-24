Yehova şahidi kadına 'kan verilmeyecek' koşullu böbrek nakli

ANTALYA'da inançları gereği kan alıp vermeyen Yehova Şahitleri'nden 56 yaşındaki Semih Sabri Güzel, aynı inançtan eşi 52 yaşındaki Hülya Güzel'e 'Ölüm riski bile olsa kan verilmeyecek' yazılı belgeyi imzalayıp böbreğini bağışladı. Güzel çiftinin isteği doğrultusunda böbrek nakli, kan verilmeden gerçekleştirildi.İçinde Tevrat, Zebur ve İncil'den sözlerin olduğu 'Mukaddes Kitap'a inanan ve Hıristiyanların kendilerinden ayrı bir inanç biçimi olarak gördüğü Yehova Şahitliği'nde, kişilerin kan almaları veya vermeleri yasak. İnanç mensupları, bu nedenle kan ihtiyacı riski olan nakil ameliyatlarından uzak duruyor.Yehova Şahidi 35 yıllık evli çiftten böbrekleri iflas eden ev kadını Hülya Güzel ile emekli eşi Semih Sabri Güzel, kan almama riskini göze alarak, nakil için Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu. AÜ Organ Nakli Merkezi'nde toplanan konseyin ameliyat kararı alması üzerine çift, operasyon öncesi ve sırasında ölüm riski bile olsa kan verilmeyeceğinin yazılı olduğu belgeyi imzaladı. Belgeye, orada bulunan şahitler de imza attı. Semih Sabri Güzel, eşi Hülya Güzel'e bir böbreğini bağışladı.35 YILLIK EŞİYLE ORGAN KARDEŞİ OLDUBöbrek rahatsızlığına yakalanınca hiç kan almadan nasıl organ nakli olabileceğini araştırmaya başladığını söyleyen Hülya Güzel, yurt dışındaki bazı merkezlerde hastaların isteğine bağlı olarak Yehova Şahitleri'ne bu operasyonların yapıldığını, Türkiye'de ise daha önce bir kez bu ameliyatın yapıldığını öğrendiğini belirtti.Nakil için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurduklarını söyleyen Hülya Güzel, özel durumları nedeniyle gereken tüm hassasiyetin yerine getirilebileceğini öğrendiklerinde çok mutlu olduklarını aktardı. Riski azaltmak için alınan önlemler ve bir hafta süren hazırlık sonunda operasyonun gerçekleştirildiğini söyleyen Hülya Güzel, 35 yıllık eşiyle bu kez organ kardeşi olduğunu kaydetti. Hülya Güzel, "Bugün gayet iyiyiz, yemek yiyoruz, yürüyoruz. Çok mutluyum" dedi.Eşine böbreğini bağışlayan Semih Sabri Güzel de ameliyatlarının çok başarılı geçtiğini söyledi, kendileriyle yakından ilgilenen hastane personeline teşekkür etti.'HİÇ KAN KULLANMADIK'AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, hastaların inançlarını asla sorgulamadıklarını ve saygı duyduklarını söyledi. Prof.Dr. Aydınlı, "Bize geldiklerinde 'İnancımız gereği kan almadan ameliyat yapabilir miyiz' diye sordular. Biz de ameliyatlarda asgari kan kullandığımızı, kendileri için de özel ilaçlarla takviye yapıp ameliyatlarını yapabileceğimizi söyledik. Kendi özgür iradeleriyle belge imzaladılar. Hastamız Hülya Güzel'in de operasyon öncesi kan seviyesini yükselttik. Depolarını ilaç ve beslenme yoluyla doldurduk. Ameliyatı başarıyla uyguladık. Hiç kan kullanmadık. Şu an verici ve alıcı hastamız sağlıklı ve mutlular" diye konuştu.Operasyonla da ilgili bilgi veren Prof. Dr. Aydınlı, "Karın içine hiç girmeden karnın altından 5-6 santimlik bir kesi yaptık ve bağırsakların arkasından böbreğe ulaşarak çıkarttık. Böylece karın içinin bütünlüğü hiç bozulmadı" dedi.KAN İHTİYACI OLSA VASİYE SORULACAKTIProf. Dr. Bülent Aydınlı, ameliyat öncesinde çiftin bir vasi tayin ettiğini, bu kişinin ameliyat süresince beklediğini belirterek, "Operasyon sırasında olumsuz bir durum olur ve kan ihtiyacı ortaya çıkmış olsaydı, ikinci aşama olarak tayin edilen vasiye bu durum iletilir. Vasiye durum izah edilerek, kan kullanımının gerekliliği anlatılır. Vasinin kararına göre de hareket edilir" dedi.

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