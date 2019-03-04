Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi dördüncü kez uluslararası kalite belgesi aldı

Türkiye’deki ilk vakıf üniversitesi diş hastanesi olma özelliğini taşıyan, vizyonu ile kuruluşundan itibaren Türkiye’de dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmaya odaklanan Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi, sunduğu sağlık hizmetinin kalitesini JCI akreditasyonu ile bir kez daha tescilledi.

Akreditasyon Yolculuğu 10 Yılı Aşkın Süredir Devam Ediyor

Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi JCI akreditasyonu alan dünyadaki ilk diş hastanesi olma özelliğini taşıyor. 3 yılda bir tekrarlayan denetimlerde kalite ve hasta güvenliği alanındaki en iyi uygulamaları belirleyen, ölçen ve küresel sağlık hizmetlerinde altın standart olarak kabul edilen JCI akreditasyon denetimini, 2012 ve 2015 yıllarının ardından 2019’da da başarı ile geçti. Yeniden belgelendirme sürecine girerek Ocak 2019’da, yapılan saha ziyareti ve incelemeler sonucunda tüm süreçlerinde yaklaşık bin standart açısından değerlendirilerek dördüncü kez akredite oldu.

“Kalite Asla Tesadüf Değildir”

Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi İdari Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Pınar KILIÇ AKSU JCI’ın hastaneyi üç gün boyunca alanında tecrübeli iki uzmanı ile detaylı olarak denetlediğine dikkat çekti. “Hedefimiz, sürekli daha iyiye gitmek. Her denetimde ilerlediğimizi somut olarak görmek son derece mutluluk verici. Kalite asla tesadüf değildir ilkesi ile yola çıktık ve Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi’nin her üyesinin aktif rolü olduğuna inanarak mükemmele giden bu kalite yolculuğumuza devam ediyoruz. Tüm çalışmalarımızın odağı hastalarımız ve çalışanlarımızdır. Tüm süreçlerde dünya standartlarında hizmet sunma anlayışı, hizmet kalitemizi şekillendiriyor” dedi.

“Kalite, Kurumumuzun Varoluş Felsefesi”

JCI denetim sürecini anlatan Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi Tıbbi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatih CABBAR, “Bakış açımız denetime hazırlanmak ya da sadece denetim için bir çaba sarf etmek değil JCI’ın belirlemiş olduğu standartları, asgari standartlar olarak kabul edip kendimizi bunların üzerinde tutmak. Bu değerleri, denetimlerden bağımsız olarak kurumumuzun var oluş felsefesi olarak kabul ediyoruz” diye ifade etti.

Ekip lideri İdari Denetçi Maureen Judd-van Eerd ve Klinisyen Denetçi David Loose Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesinden çok etkilendiler. JCI yetkililerinin, Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi’nin tüm birimlerini denetlediğini ve kalite kültürünün organizasyonun her noktasında yerleştiğini görmekten etkilendiklerini belirten Kalite Müdürü Medine Yetim, “Denetim ekibinin ilgilerini çeken bir diğer unsur ise kurum içinde her bireyin ortak değerlere sahip olduğunu görmek oldu. Tüm ekibin son derece samimi ve şeffaf olmalarından etkilendiler. Çalışanların bu başarısı Yönetim Kurulundan sahaya kadar, tüm birimlerin temeline yerleşmiş olan bütünlüğünden kaynaklanmaktadır” dedi.

JCI (Joint Commition International) nedir?

Hastanemizin gönüllü olarak başvurduğu bu akreditasyonun amacı; uluslararası sağlık yönetim standartlarına sahip ve gelişimini giderek yükseltmeyi hedeflediğine dair uyum belgesidir.

Amaçları:

Kaliteyi iyileştirmek

Maliyetleri düşürmek

Verimliliği arttırmak

Kurum güvenilirliğini arttırmak ve imajını sağlamlaştırmak

Sağlık hizmetleri yönetimini iyileştirmek

Eğitim sağlamak

İş tatmininin artmasını sağlamak

Tarafsız ölçme ve değerlendirmeyi sağlamak

JCI Akreditasyonu hastalar için ne ifade ediyor?

Hasta Merkezli Standartlar ve Sağlık Kuruluşu Yönetim Standartları başlıkları altında Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri, Hizmete Erişim ve Hizmetin Sürekliliği, Hasta ve Yakınlarının Hakları, Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği, Tesis Yönetimi ve Güvenliği,

Çalışanların Nitelikleri ve Eğitimi gibi 14 ayrı bölümde yer alan kriterler ile değerlendirilen Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesinin, bu akreditasyon sayesinde uluslararası düzeyde kalitesi ve güvenilirliği bir kez daha ortaya konmuş oldu.