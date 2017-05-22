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"Yaz saati uygulaması okul başarısını düşürebilir"

İSTANBUL, () TÜRK Uyku Tıbbı Derneği Bilimsel Araştırma Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Murat Aksu, bu yıl uygulanmaya başlanan yaz saati uygulamasının öğrencilerin okul başarısını düşürebileceğini belirtti.  Daha önce Minnesota'da...

"Yaz saati uygulaması okul başarısını düşürebilir"

İSTANBUL, () TÜRK Uyku Tıbbı Derneği Bilimsel Araştırma Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Murat Aksu, bu yıl uygulanmaya başlanan yaz saati uygulamasının öğrencilerin okul başarısını düşürebileceğini belirtti. 

Daha önce Minnesota'da lise öğrencilerinin okul saatlerinin erkene çekilmesi sonucunda öğrencilerin test skorlarında ciddi oranda düşüş görüldüğünü belirten Prof. Dr. Aksu, şunları söyledi:

"Benzer bir sorunun ülkemizde de yaşanacağını düşünmekteyiz. Çünkü yaz saati uygulamasının sürekli hal alması, çok erken ve fizyolojik olarak uyunması gereken zamanlarda okula, işe başlanması sonucunu doğurmuştur. Bunun fizyolojik özelliklerimiz ile uyuşmadığı ortadadır. Her ne kadar sanayileşmiş dünya bize uyku uyumak yerine yapabileceğimiz birçok aktivite öneriyor ise de uykunun bizim sağlığımız için önemi yadsınamaz. Gerçekte, uykudan feragat ederek ne iş verimimizi ne öğrenme yetimizi arttırabiliriz. Bunun yanı sıra, uyku yoksunluğu çok ciddi sağlık sorunlarına da yol açar. Örneğin uyku yoksunluğunun kalp krizlerine, felçlere davetiye çıkardığını, diyabet, obezite gibi metabolik hastalıkların oluşumunu hızlandırdığını biliyoruz. Sonuç olarak sağlıklı yaşamak için yeterli ve iyi uyku gereklidir." 

İYİ UYKUNUN 10 ALTIN KURALI

Global Health isimli sağlık dergisinde yayınlanan makaleye göre Prof. Dr. Aksu iyi uykunun 10 altın kuralını da şöyle açıkladı: 

- Hep aynı saatte yatın
- Hep aynı saatte yataktan kalkın
- Öğleden sonradan itibaren, özellikle akşam saatlerinde kafein içeren içecek ve gıdalardan kaçının
- Yatağa yorgun gitmeyin 
- Uyuyamazsanız yatakta uyumak için çaba sarfetmeyin. Yataktan kalkın, başka bir şey ile uğraşıp tekrar uyumayı deneyin. 
- Uykunuzu yatağınızda uyuyun. Salonunuzdaki kanepe uyumak için en iyi yer değildir. 
- Yatağınızı uyku için kullanın. Yatakta televizyon seyretmeyin, gazete, kitap okumayın.
- Uyumak için alkol almayın. Alkol uyku kalitesini ciddi şekilde bozar. 
- Uyumadan hemen önce veya yatakta sigara içmeyin. 
- Yatak odanız karanlık ve sessiz olsun. Bir gece lambası bile sizin uykunuzu bozabilir. 

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