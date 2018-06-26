Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya 'Kısa Dönem Askerlik' ...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya...
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik etti
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik...

Yaz aylarında bebek ve çocuklarda ishale dikkat

İSHALE bağlı çocuk ve bebek ölümlerinin, enfeksiyonlara bağlı ölümler arasında ilk üç sırada yer aldığını belirten Uzman Dr. Ali Tunç, "En basitinden; yenilen kavun, incir gibi gıda, kullanılan laksatif ilaçlar herhangi bir hastalık...

Yaz aylarında bebek ve çocuklarda ishale dikkat
İSHALE bağlı çocuk ve bebek ölümlerinin, enfeksiyonlara bağlı ölümler arasında ilk üç sırada yer aldığını belirten Uzman Dr. Ali Tunç, "En basitinden; yenilen kavun, incir gibi gıda, kullanılan laksatif ilaçlar herhangi bir hastalık söz konusu olmadan ishale sebep olabilir" dedi.
Özel Hayat Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Ali Tunç, bebek ve çocuklarda özellikle yaz mevsimlerinde daha da artış gösteren ishale dikkat çekerek uyarılarda bulundu. İshale bağlı çocuk ve bebek ölümlerinin, enfeksiyonlara bağlı ölümler arasında ilk üç sırada yer aldığını söyleyen Uzm. Dr. Tunç, "Bütün koruyucu tıp önlemlerine rağmen, ishale bağlı her yıl 2 milyondan fazla ölüm oluşmaktadır. Bu ölümlerin çoğunluğu 5 yaş altı çocuklardır" dedi. "Bir günde üçten fazla sulu dışkılama veya anne sütü alan bebeklerde rutinden daha sık ve sulu dışkılama olursa bu ishaldir" diyen Uzm. Dr. Tunç, "Akut ishale yol açan enfeksiyon ve enfeksiyon kaynaklı olmayan birçok neden vardır. En basitinden; yenilen kavun, incir gibi gıda, kullanılan laksatif ilaçlar herhangi bir hastalık söz konusu olmadan ishale sebep olabilirler" bilgisini verdi.
İSHAL DİYETİ
İshale yakalanan bebek ve çocukların beslenmeleri konusunda önerilerde bulunan Uzm. Dr. Ali Tunç, "İshali olan kişiler düzelene kadar yağsız ve posasız gıda almalıdır. Çünkü yağlı ve liften zengin gıdalar bağırsakların daha hızlı çalışmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla salata, sebze, meyve, kuru yemiş, çikolata ve kızartmalar ishal düzelinceye kadar tüketilmemelidir. Yağsız makarna, haşlanmış patates ve patates püresi, pirinç pilavı, haşlanmış yağsız et ve tavuk, yağsız ızgara köfte yenilebilir. İshal ve kusma ile kaybedilen sıvıyı yerine koymak son derece önemlidir. Bu sebepten bol miktarda su ve sıvı gıdalar tüketilmelidir" ifadelerini kullandı.
İshalin tüm dünyada ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunu olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Ali Tunç, ishalin özellikle yaz aylarında sıklığı artan bir hastalık olduğuna vurgu yaptı. Bunun birtakım sebepleri olduğunu belirten Uzm. Dr. Tunç, "Besinler soğuk zincirinde tüketiciye ulaştırılamadığı için mikroplar yaz aylarında daha hızlı ürerler. Havuz ve denizlerde enfekte ve kontamine su aracılığı ile artan su tüketimine paralel olarak, mikroplu suların daha çok içilmesi de buna yol açabilir” dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325