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Yaşlılara 'sıcak hava' uyarısı

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Gökpınar, özellikle yaşlılara, sıcak havalarda daha fazla dikkatli olmaları ve tansiyonlarını daha sık ölçtürmeleri uyarısında bulundu. Kalp-damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, diyabet, astım gibi...

Yaşlılara 'sıcak hava' uyarısı
İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Gökpınar, özellikle yaşlılara, sıcak havalarda daha fazla dikkatli olmaları ve tansiyonlarını daha sık ölçtürmeleri uyarısında bulundu.
Kalp-damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, diyabet, astım gibi kronik hastalıkları olan yaşlılar için aşırı sıcaklar ciddi risk kaynağı. Çünkü yaz mevsiminde vücutta sıvı ve elektrolit kaybı yaşanıyor, kalbin iş yükü artıyor ve tansiyon düzensizlikleri baş gösteriyor. Özellikle yaz sıcaklarında kalp krizi ve inme riskinin arttığına dikkat çeken Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Buket Gökpınar, "Bu havalarda bazı ilaçların etkinliğinin de değişebildiğini belirterek, "Bu nedenle yaşlı insanların sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri ve özellikle tansiyonlarını daha sık ölçtürmeleri gerekir. Tansiyon düzenleyici ya da idrar söktürücü ilaçların, doktor takibinde doz ayarlaması yapılması gerekebilir" dedi.
BAĞIRSAK ENFEKSİYONLARI DA ARTIYOR
Sıcak havaların bağırsak enfeksiyonlarına da sebep olabileceğini dile getiren Gökpınar, "Sıcak havalarda bağırsak enfeksiyonlarına sebep olabilen bakteriler, yiyeceklerde daha kolay üremektedir. İyi yıkanmayan sebze ve meyveler, bağırsak enfeksiyonlarına yol açar. Sıcak yaz döneminde artan mikrobik bağırsak enfeksiyonlarından korunmak için hijyen kurallarına daha çok dikkat edilmelidir" diye konuştu.
KLİMA UYARISI
Özellikle yaşlıların güneşte uzun süre kalmamaları, bol sulu gıda ve içecekleri tüketmeleri, ağır yemeklerden kaçınmaları gerektiğini hatırlatan Gökpınar, "Temizliği ve bakımı yapılmayan klimalar, alerjik ve mikrobik hastalıklara neden olabilir. Klima ve soğutma sistemlerinin düzenli bakımının yapılması, özellikle de yaşlıların zatürreye yatkınlığı kolay olduğundan önemlidir" uyarısında bulundu.

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