Yaşaması mucize olan genc, ameliyatla sağlığına kavuştu

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde havuzdan çıktıktan sonra kalp krizi geçiren 16 yaşındaki Eyüp Gezme'nin, 300 bin kişide 1 görülen kalbi besleyen damarın kirli kan taşıdığı tespit edilerek, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, yapılan ameliyatla sağlığına kavuşturuldu. Kalp Damar Cerrahı Prof.Dr. Muhip Kanko hastanın bu yaşına kadar gelmesinin mucize olduğunu söyledi.Gölcük'te yaşayan Eyüp Gezme, geçen günlerde arkadaşlarıyla birlikte havuza gitti. Eyüp Gezme bir süre yüzdükten sonra fenalaşıp bayıldı. Havuza yüzmeye gelen bir doktor tarafından yapılan kalp masajı ile hayata döndürülen Eyüp Gezme, önce Gölcük Devlet Hastanesi'ne, ardından da Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Burada yapılan incelemede kalbi besleyen damarın temiz kan taşıması gerekirken kirli kan taşıdığı tespit edilerek hemen ameliyata alındı. Dünyada 300 bin kişide 1 görülen 'Alcapa' tanısı konulan ve 16 yıldır hastalığından habersiz yaşayan Eyüp Gezme operasyonla sağlığına kavuştu.YAŞAMASI MUCİZEProf.Dr. Muhip Kanko hastanın bu yaşa gelmesinin mucize olduğunu belirterek, "Hastamız 16 yaşında genç bir hasta. Yüzme esnasında fenalaşması üzerine şans eseri orada bulunan bir doktor tarafından kalp masajı uygulanan ve yapılan incelemelerde normalde kalbi besleyen damarın aort damarından çıkması gerekirken, bunun pulmoner arterden çıkması nedeniyle bu problemi yaşadığını tespit ettik. Doğuştan gelen bir problem. Yaklaşık 300 bin doğumda 1 tanesinde görülüyor. Genellikle bu hastalar erken dönemde tespit ediliyorlar. Kötüleşerek doktora götürülüyorlar, ama bu yaşa gelmesi mucize olarak görülebiliyor. Bu hastamız da bir mucizeyi atlatmış olarak görülüyor" dedi.Doktorun havuzda olmasının, kendilerinin tetkiklerinin hastanın hayatını kurtardığını söyleyen Prof.Dr. Kanko, "Bu doktorun orada olması, hastaya kalp masajı yapması ve bizim tetkiklerimizde de tespit etmemiz hayatını kurtardı. Biz buraya geldiğinde anjiyo yaptık. Bu yaşlarda pek kalp durması görmeyiz. Kalbi besleyen damarın temiz kan taşıması gerekirken kirli kan taşıdığını gördük. Buna müdahale etmemiz gerektiğini düşündük. Bu damarı kirli kan taşıdığı yerden temiz kan taşıyan yere naklederek hastayı hayatına döndürdük. Hastanın sağlık durumu iyi ve bugün taburcu olacak. Kocaeli bölgesinde böyle bir ameliyat ilk kez yapıldı" diye konuştu.Yapılan operasyonla sağlığına kavuştuğunu söyleyen Eyüp Gezme, "Dünyada 300 bin kişide 1 görülen hastalığı atlatmışım. Yüzme havuzunda arkadaşlarımla birlikte yüzdükten sonra havuzdan çıktım. Bir an ellerimi sıktıktan sonra fenalaşıp yere yığıldım. Orada şans eseri havuza gelen bir doktor bana ilk müdahaleyi yapmış. Sonra Gölcük Devlet Hastanesi daha sonra da Tıp Fakültesi'ne getirilmişim. Kalbime kirli kan karışıyor. Bu yaşıma kadar sağlık sorunu yaşamamıştım aniden oldu. Burada yapılan operasyonla sağlığıma kavuştum" dedi.FOTOĞRAFLI