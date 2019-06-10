Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Yaşaması için seferber olunan Emir, hayata tutunamadı

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya ile bulunan uygun ilik nakledilen lösemi hastası Emir Şeremet (7), hayatını kaybetti.  Ardeşen ilçesinde yaşayan öğretmen Murat-Nevin Şeremet çiftinin oğulları...

Yaşaması için seferber olunan Emir, hayata tutunamadı
RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya ile bulunan uygun ilik nakledilen lösemi hastası Emir Şeremet (7), hayatını kaybetti. 
Ardeşen ilçesinde yaşayan öğretmen Murat-Nevin Şeremet çiftinin oğulları Emir'e geçen yıl lösemi teşhisi konuldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Emir'e ilik nakli yapılmasına karar verildi. Şeremet çiftinin yakınları da sosyal medya üzerinden kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Binlerce gönüllü, kök hücre ve kan bağışında bulundu. Kampanyaya o dönem Gençlik ve Spor Bakanı olan, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak da destek vererek, bağışçı oldu.
NAKİL YAPILDI, FENALAŞTI
Kampanya sonuç verdi ve bulunan uygun ilik Emir'e nakledildi. İlik, vücuda uyum sağlamadığı için alınmak zorunda kalındı. Bulunan yeni ilik ise 25 gün önce Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nakledildi. İlik, Emir'in vücuduna uyum sağladı. Ancak küçük çocuk, operasyonun ardından fenalaştı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Emir, dün akşam hayatını kaybetti.
TOPRAĞA VERİLDİ
Küçük Emir için bugün Ardeşen ilçesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Tabutu üzerine tuttuğu takım olanTrabzonspor'un bayrağı konulan Emir, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328