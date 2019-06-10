Yaşaması için seferber olunan Emir, hayata tutunamadı

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya ile bulunan uygun ilik nakledilen lösemi hastası Emir Şeremet (7), hayatını kaybetti.Ardeşen ilçesinde yaşayan öğretmen Murat-Nevin Şeremet çiftinin oğulları Emir'e geçen yıl lösemi teşhisi konuldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Emir'e ilik nakli yapılmasına karar verildi. Şeremet çiftinin yakınları da sosyal medya üzerinden kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Binlerce gönüllü, kök hücre ve kan bağışında bulundu. Kampanyaya o dönem Gençlik ve Spor Bakanı olan, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak da destek vererek, bağışçı oldu.NAKİL YAPILDI, FENALAŞTIKampanya sonuç verdi ve bulunan uygun ilik Emir'e nakledildi. İlik, vücuda uyum sağlamadığı için alınmak zorunda kalındı. Bulunan yeni ilik ise 25 gün önce Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nakledildi. İlik, Emir'in vücuduna uyum sağladı. Ancak küçük çocuk, operasyonun ardından fenalaştı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Emir, dün akşam hayatını kaybetti.TOPRAĞA VERİLDİKüçük Emir için bugün Ardeşen ilçesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Tabutu üzerine tuttuğu takım olanTrabzonspor'un bayrağı konulan Emir, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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