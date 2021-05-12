Yasak ama; Özel Hastaneler Covid-19 hastalarından fark ücreti alıyor!

Gaziantep Valisi Davut Gül, özel hastanelerin covid 19 tedavisinde fark ücreti almasının yasal olmadığını, ödeme yapanların ise SSK’na şikayet etmelerini istedi.

Sosyal medya hesabından Gaziantep Valisi Davut Gül’ü etiketleyerek özel hastaneye yatırdığı ü cretin yasal olup olmadığını soran Mustafa isimli şahsa cevap veren Vali Gül, covid 19 tedavi ücretlerinin tamamının devlet tarafından ödendiğini hatırlattı.

Mustafa isimli şahıs Vali Gül’ü etiketleyerek, “Sayın Valim, özel bir hastanede covid tedavisi gören bir yakınım için henüz taburcu olmamışken 10.000 TL tedavi ve yatış için ücret talep edildi. İtiraz edilince 6.800 TL’ye düşürüldü. Ücretin nedeni istendiğinde de bone, eldiven, maske ücreti olarak söylendi. Yasal mi bu durum?”diye sordu.



Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medyadan yaşadıklarını dile getiren ve yaptıkları ödemenin yasal olup olmadığını soran Mustafa isimli şahsa cevaben şunları söyledi; “Özel hastanelerin covid tedavisinde fark ücreti alması yasal değil!

Covid-19 tedavi ücretlerinin tamamını devlet ödüyor.

Tek kuruş ödeme yapmayın!

Ödeme yaptıysanız SGK’ya şikayette bulunun lütfen..”



Gazeteci merhum Salih Dayıoğlu’ndan da ücret istendi-

megahaber27'nin haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Covid 19’dan hayatını kaybeden Olaylara Bakış Gazetesi Sahibi Salih Dayıoğlu’n da Medicalpark Hastanesinde benzer bir olay yaşadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre testi pozitif çıkan Gazeteci Salih Dayıoğlu, Medicalpark Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumunun değişmemesi ve hastane tarafından günlük ücret talebi yüzünden Mücahitler hastanesine kaldırılan Gazeteci Salih Dayıoğlu’nun sevk edilirken ailesinden Medicalpark hastanesi tarafından 18 bin TL para istendi.

Ailenin itirazları ve Gaziantep Valisi Davut Gül’ün devreye girmesi ile merhum Salih Dayıoğlu’nun kaçırılırcasına Mücahitler Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Yasal olmayan ücret talebi yüzünden Bir önceki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına hastanenin şikayet edildiği ve hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Benzer durumların birçok özel hastanede yaşanması ve devam etmesi üzerine ödeme yapanların SSK’na şikayetçi olması istendi.