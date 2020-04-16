Veterinerler Şiddet Yasası'nda neden yok? Tepki büyük

Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 oranında arttırıldı. Buna göre, Şiddet uygulayanlara hapis cezası verilecek, cezalar ertelenmeyecek. Yasada yer almayan Veteriner hekimler sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Veterinerler, "Bizde sağlıkçıyız ve şiddete maruz kalıyoruz" uyarısında bulundu.

TBMM Genel Kurulu'unda, 5 siyasi partinin ortak önergesi ile ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ düzenlemesi yasalaştı. Genel Kurulunda oylanan düzenlemede 315 milletvekili oy kullandı. 290 milletvekili kabul, 25 milletvekili ret oyu kullandı. Kabul edilen düzenlemeye göre;

CEZALAR YÜZDE 50 ARTTI

*Kamu ve özel sağlık kurum ile kuruluşlarında görev yapan sağlık personeliyle yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarında, ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

ERTELENMEYECEK

*Söz konusu suçlarda, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

*Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde, hizmet, ilgili diğer personel tarafından verilecek.

BAKAN KOCA'DEN MİLLETVEKİLLERİNE TEŞEKKÜR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çıkan yasadan dolayı Milletvekillerine teşekkür etti.

Kanunda Veterinerlere yer verilmemesi tepki topladı. Veterinerler kendilerinin de sağlık hizmeti verdiğini ve ciddi anlamda şiddetle karşılaştıklarını ifade ederek tepki gösterdiler. Veteriner hekimler sosyal medyada tepkisini şöyle gösterdi.

Tedavi yapabilirsin ama sağlık çalışanı değilsin,reçete yazabilirsin ama sağlık çalışanı değilsin,aşı çalışması yapabilirsin ama sağlıkta siddet yasasına dahil değilsin BIZ NEYİZ????