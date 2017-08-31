Vasiyeti üzerine bağışlanan karaciğeri, hastaya bayram hediyesi oldu

BURSA, () - BURSA’da, beyin ölümü gerçekleşen 72 yaşındaki Hatice Alagöz’ün vasiyeti üzerine bağışlanan karaciğeri, organ bekleyen hastaya bayram hediyesi oldu.

Bursa’nın Orhangazi İlçesi'nde yaşayan ve 10 gün önce beyin kanaması nedeniyle Bursa Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen Hatice Alagöz yapılan tedavilerin ardından yoğun bakım servisine alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Alagöz'ün beyin ölümü gerçekleşti.

Bursa Dörtçelik Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde Hemotoloji ve Nefroloji Bölümünde Sorumlu Hemşire olarak çalışan kızı Fatma Alagöz ile konuşan Organ Nakli Koordinatörleri, Hatice Alagöz'ün organlarının bağışlanmasını vasiyet ettiği yanıtını aldı. Bağış onayının alınmasının ardından Bursa Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi yetkilileri çalışmalara başladı. Bursa Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla Hatice Alagöz’den alınan karaciğer, yine Bursa’da özel bir hastanede organ bekleyen başka bir hastaya nakledildi.

'MUTLU OLARAK BAĞIŞLADIK'

Hemşire Fatma Alagöz , annesinin hastalanmadan önce organlarının bağışlanmasını istediğini belirterek şunları söyledi:

“Kendisi gönüllüydü. Ben nefroloji ve hemotoloji kliniğinde hemşire olarak çalışıyorum. O yüzden diğer tarafta hastaların ve yakınlarının organ beklerken neler yaşadığı evde de annemle paylaştığımda annemin böyle bir isteği oldu. Ağabeyim Hasan Alagöz’ün de isteğiyle bayram öncesi bir bayram hediyesi olarak gönül rızasıyla, çok severek ve mutlu olarak bağışladık. Onun vasiyetini yerine getirmenin sevincini yaşadık.”

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