"VaserLiposuction ile bölgesel yağlardan kurtulabilirsiniz"

İSTANBUL, ()-BÖLGESEL yağlardan kurtulmak için Vaserliposuction yönteminin kullanılabileceğini belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi UzmanıDoç. Dr. Çiğdem Ünal, "İleri cerrahi yöntemler eski yöntemlere nazaran etkili ve hastaların daha çabuk günlük hayata dönmesine yardımcı oluyor. Sporla dahi gitmeyen bölgesel yağlar için VaserLiposuction yöntemi etkili olabilir" dedi.

"SADECE KADINLAR LİPOSUCTİON YAPTIRIR ALGISI YANLIŞ"

Liposuctionişlemine, kadın hastaların yanı sıra, son yıllarda gelişen teknolojiler sayesinde erkeklerin de ilgi duyduğunu söyleyen Doç. Dr. Ünal, "Dünya genelinde yapılan istatistiklere göre erkeklerin son beş yılda estetik operasyonlara ilgisinin yüzde 43 arttığı gözlenmiştir. Erkekler, Vaserliposuction işlemini sadece yağ eritmek için değil, karın, omuz ve göğüs kaslarının belirgin ve güzel görünmesi için de tercih ediyor. Liposuctionhem erkekler hem de kadınlar için uygun bir yöntemdir. Ancak 'Liposuction, diyet ve egzersize alternatiftir’ algısı kesinlikle yanlış. Bu uygulamanın vücut şekillendirme ameliyatı olduğu plastik cerrahlar tarafından hastalara anlatılmalı" dedi.

‘’ALINAN YAĞLAR, DOĞAL DOLGU OLARAK YENİDEN VÜCUTTA KULLANILABİLİYOR’’

VaserLiposuction ve klasik liposuction yöntemlerinin farklı özelliklerinden bahseden Doç. Dr. Ünal, ultrason ile cilt altındaki yağ dokusunun sadece yağ hücrelerine etki eden özel bir ses dalgası ile sıvılaştırıldığını ve parçalandığını ifade etti. Cilt yüzeyinden ayrılan yağ hücresinin daha sonra ince kanüllerle çekildiğini, böylece klasik liposuctiona göre tek seferde daha fazla yağ dokusunun alınabildiğini anlatanDoç. Dr.Ünal, "highdefinition olarak da adlandırılan VaserLiposuction’da ("hideflipo") baklava olarak bilinen karın kası görünümünü yapabilmenin de mümkün olduğunu vurguladı. Vaserliposuction ile yağ aldırma işleminde kadın vücudun akum saati görünümü (incebel dolgun kalça),ya daerkek hastada kaslı görünümün de oluşturulabildiğini sözlerine ekleyen Doç. Dr. Ünal, ‘’VaserLipo’nun en önemli özelliği, bu yöntemle vücuttanalınanyağların, yağ enjeksiyonu ileihtiyaç olan bölgelerdekişinin kendi vücudunda yeniden kullanılabiliyor olmasıdır’’ dedi. Doç. Dr.Ünal, Vaserliposuction yöntemi ile hem daha düz bir karna sahip olunabileceğini, hem de alınan fazla yağıngöğüslere dolgunluk vermek, bacaklardakieğriliğigidermek veyüz gençleştirmek amaçlı kullanabileceğini, yani bir yandan incelip, bir yandan da gençleşebilmenin VaserLiposuction ile mümkün olduğunu belirtti.

‘’VASERLİPOSUCTİON SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ’’

Vaser yönteminin bir diğer önemli avantajının ise kişinin daha az ağrı hissetmesi ve derideminimum düzeyde morluk oluşması olduğunu söyleyenDoç. Dr.Ünal, Vaserliposuction sonrası iyileşme döneminde kişinin sosyal hayatınahızlı bir şekilde dönebildiğini belirtti. Doç. Dr. Ünal, "İyileşme dönemi kısadır ve sonuçları oldukça etkilidir. Çünkü yağ alımı sırasında şiddetli morluk ve ödeme neden olabilecek işlemler, Vaser’de yağ dokusu ultrason ile sıvılaştırıldığı için çok daha az travmatiktir. Vaserliposuction işlemi sonrası, kişi doktorunun kararıyla birkaçhafta sonra hafif spor yapmaya başlayabilir" dedi.

VaserLiposuction işleminin sadece tek bir alana uygulanabileceği gibi, birkaç problemli bölgeye aynı anda kombine bir şekilde de yapılabileceğini anlatanDoç. Dr.Ünal, erkeklerde meme dokusunun fazla gelişmesi olan, jinekomastide Vazerliposuction'la etkili şekilde tedavi edilebildiğini ifade etti.Kadınlarda ise en sık tercih edilen bölgelerin karın, basen, kollar ve gıdı bölgesi olduğundan bahsedenDoç. Dr.Ünal,Vaserliposuction işleminin, istenmeyen birikmiş yağların olduğu tüm bölgelere uygulanabileceğini, iç bacak, dış bacak, diz içleri, sırt, bel ve göğüsyanları gibi bölgelerin örnek olarak sayılabileceğini sözlerine ekledi.

Tek bölgede yapılan VaserLiposuction işleminin ortalama 1 saat sürdüğünü, ameliyat sonrasında hastaya özel bir korse giydirildiğini söyleyen Ünal,hastanın ilk saatlerini oldukça konforlu, ağrısız bir şekilde geçirebildiğini dile getirdi. Ancak birden çok alana yapılan VaserLiposuction işleminden sonra hastanın ilk gecesini daha konforlu atlatabilmesi için hastanede kalmasının istenebileceğini sözlerine ekleyen Ünal, yurt dışından gelen hastaların5-7. gün uçağa binerek ülkelerine dönüş yapabildiğini vurguladı.

Doç. Dr. Ünal, “Ne kadar spor ve diyet yapsam da şu bölgedeki yağlar bir türlü gitmiyor, düzenli spor yapamıyorum, bölgesel yağlarımdan kurtulamıyorum’’ cümlelerinden birisi sizin için geçerliyse; günümüzdeki tercih edilen en iyi liposuction yöntemlerinden biri olan VaserLiposuction işlemi için uygun bir adaysınız demektir’’ dedi.

(FOTOĞRAF)