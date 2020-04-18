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Vali'nin 'Sağlıkçılar bize yük oluyor' açıklaması ortalığı ayağa kaldırdı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın, Zonguldak'ta Koronavirüsle ilgili son gelişmeleri açıklarken, topu sağlıkçıların üzerine atıp " Sağlıkçılar bize yük oluyor" şeklinde açıklama yapması ortalığı ayağa kaldırdı. Sağlık Çalışanları valiye büyük tepki gösterdi.

SAĞLIK 18.04.2020, 17:13 18.04.2020, 18:22 Murat Aydın
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Vali'nin 'Sağlıkçılar bize yük oluyor' açıklaması ortalığı ayağa kaldırdı

Koronavirüs salgınında Büyükşşehirler dışında sokağa çıkma yasağı uygulanan tek il olan Zonguldak'ta Vali Erdoğan Bektaş'ın yaptığı açıklama büyük tepkilere neden oldu. Zonguldak'ta görülen 567 corona vakasının 137 tanesinin sağlık çalışanı olmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Bize yük oluyorlar" ifadesini kullanan Vali Erdoğan Bektaş, gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Bektaş, temaslı takibin yüzde 99'la en yüksek oranda gerçekleştiği kentte, kendi canlarını hiçe sayarak, fedakarca görevlerini yerine getiren sağlık çılardan özür diledi.

Zonguldak’taki filyasyon çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Erdoğan Bektaş, il genelinde 567 pozitif vakanın 137 tanesinin sağlık çalışanı olduğunu açıkladı.

Sağlık çalışanlarının hastayla temasta kendilerini koruduklarını belirten Vali Bektaş, “Ancak birbirleriyle diyaloglarını korumadılar. Bugün en yüksek perdeden bütün yetkili arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran bir olaydır. Normalde sağlık çalışanlarımızın bize getirdiği yük olmasaydı belki de bu gün geri dönüşü konuşuyor olacaktık” diye konuştu.

Vali Bektaş’ın açıklamasına Mil-Sağlık-Sen Zonguldak İl Başkanı Barış Fidan tepki gösterirken, tepkiler üzerine yazılı açıklama yapan Vali Bektaş, sağlık çalışanlarından özür diledi.

Vali Bektaş, şunları söyledi:

* Bizim bütün rakamımız 567 iken bunun içerisinde maalesef 137 sağlıkçımız var. Sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Baştan bu tarafa, her tedbir alınmasına rağmen sağlıkçılarımız hastalarla diyaloglarla kendilerini korudular. Ancak birbirleriyle diyaloglarını korumadılar.

* Bugün en yüksek perdeden bütün yetkili arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran bir olaydır. Normalde sağlık çalışanlarımızın bize getirdiği yük olmasaydı, belki de bu gün geri dönüşü konuşuyor olacaktık. Bu da gerçekten zor oldu. Sağlıkçılarımızı biz misafirhanede misafir ettik.

* Devletimiz oturdu düşündü onlardan ücret almadı. Yemeklerinden de ücret almadı. Servisleri de sağlamaya çalıştık. Ama orada kendi aralarındaki ilişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini hem de bizi sıkıntıya soktular.

* Bundan sonra bunun da durulacağını, azalacağını artık herkesin bu işi öğrenmiş olmasını varsayıyoruz. Aslında sağlıkçılarımız bizim burada kahramanımız. Ön cephede savaşanlarımız. Kendi hayatlarını ortaya koyan insanlar.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Mil-Sağlık-Sen Zonguldak İl Başkanı Dr. Barış Fidan, Vali Bektaş’ın açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki göstererek, “Öncelikle “sağlıkçı” hitabı yakışık almadı. Hitap edilen kitlenin adı “sağlık çalışanları”dır. Hele ki “yedirdik içirdik, şu an yük oldunuz”, arkadaşlarımızı derinden üzmüştür. Yanlışı, yanlış yerde aramaktasınız. Yaptığımız fedakarlıklar ile bunları hak etmedik. Ne yeri, ne zamanı idi. Halkımızın gözünde kahraman olan arkadaşlarımız derinden incinmiştir” dedi. Türk Hemşireler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Arife Mızrak Ayaz’da sosyal medyadan açıklama yaparak “Sayın Valim, böyle bir süreçte, sözlerinizle tüm sağlık çalışanlarını çok kırmış ve motivasyonlarını yerle bir etmiş oldunuz. Sizden bu yanlış anlaşılmanın düzeltilmesini bekliyoruz” diye yazdı.

Valiye siyasi alandan da sert tepkiler geldi. Tepkiler sosyal medyada patladı. Muharrem İnce sosyal medyada Vali Bektaş'a tepkisini şöyle dile getirdi: "Sağlık çalışanlarımız büyük fedakarlıkla görevlerini yapıyor. Kimse Onların moralini bozmamalıdır. Zonguldak Valisi görevden alınmalıdır. Bu sayıda sağlık çalışanı enfekte olmuşsa sorumluluk koruyucu ekipmanlarını zamanında, yeterli sayı ve kalitede veremeyen yöneticilerindir."

TürkTabipleriBirliği'de sert tepki gösterdi Vali Bektaş'a...

"Günlerdir aşağıdaki yaşamsal sorularımıza yanıt bile vermeyenlerin, “yurt verdik-yemek verdik” diyerek sağlık çalışanlarını aşağılamaya hakları yoktur. "Sağlık çalışanlarını koruyamayan toplumu hiç koruyamaz" Kahramanlık sizin olsun, biz sadece #YaşamakVeYaşatmakİstiyoruz"

VALİ: İÇTENLİKLE ÖZÜR DİLERİM

Sağlık örgütlerinden gelen tepkiler üzerine yazılı basın açıklaması yapan Vali Bektaş, şunları söyledi:

* Sağlık camiasını üzmek gibi bir kasıt asla söz konusu değildir. Her şeye rağmen bu sıkıntılı günlerde sağlık çalışanlarımızın üzülmesine sebep olmuşsak kendilerinden açık yüreklilikle özür diliyorum.

* Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz açıktır. İlimizin de bu tabloyu çok şiddetli yaşadığı ortadadır. Pandemide ülke geneli ölüm oranının, yoğun bakımdaki hasta sayısının üç katı rakamlarla ilimizde karşı karşıya kaldık.

* Buna rağmen bütün kamuyu seferber ederek, vatandaşımızı ciddi sınırlamalara zorlamışken, sayın sağlık bakanımızın açık beyanına da yansıdığı şekliyle izolasyonda % 99’luk bir başarıyı yakalayarak tabloyu neredeyse olumluya döndürmüşken, sağlık çalışanlarımızın özellikle son dönemde kendilerini koruyamamaları nedeniyle, tabloda istenen iyileşmenin sağlanamaması ile yaşanan hayal kırıklığı maalesef sözlerimize yansımıştır.

* Konunu bu çerçevede değerlendirilmesini ilgililerden bekliyor, bu mücadeleyi sırtlayan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün kamu görevlisi arkadaşlarıma ve STK temsilcilerimize, basın mensuplarımıza, yoksunluklara sabreden vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

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