Uzun süren ağrılar kas spazmına neden olabilir

Uzun süre geçmeyen yaygın ağrıların kas spazmlarına sebep olacağını belirten Fizyoterapist Çağıl Ertürk, “Bilinçsiz alınan kas gevşetici ve ağrı kesici ilaçların birçok yan etkisi olduğu gibi kalıcı bir çözüm de sağlamaz. Bunun yerine ilgili dokuya fizyoterapistler tarafından yapılacak kas gevşetmeye yönelik masaj terapilerini tercih edebilirsiniz” dedi.

Mevsim geçişlerinde görülen ağrıların temelinde başta D vitamini olmak üzere diğer birçok faktör etkili oluyor. Özellikle yaz aylarında güneşten gelen D vitamini eklem ağrılarının azalmasına yardımcı olurken, kış aylarında ise azalan serotonin ve oksitosin etkisiyle kişi kendini daha yorgun veya mutsuz hissedebiliyor. Eklem ağrılarına ilişkin bilgilendirmede bulunan Fizyoterapist Çağıl Ertürk, “Kışa aylarında özellikle miyalji dediğimiz kas ağrıları ve bunun yanında romatizmal ağrılar kendini oldukça sık hatırlatabiliyor” diye konuştu.

Kişiler inflamasyon dediğimiz enfeksiyona benzer iltihabi durumların yaygın olarak kas, eklem ve yumuşak dokuda bulunması ile miyalji, romatizma, fibromiyalji gibi sorunlarla karşı karşıya geliyor. Bunlara ek olarak emosyonel dediğimiz duygu durum değişikliğini de göz ardı etmemek gerekir” diyen İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Fizyoterapist Öğr. Gör. Çağıl Ertürk, “Bütün bu faktörlerin toplamı sonucunda bağışıklık sistemimiz düşer ve ağrılarla baş etmenin yollarını ararız. Bunun için ağrılar kendini iyice göstermeden kışa hazırlık olarak mutlaka koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanılmalı” dedi.

AĞRILARLA BAŞ EDEBİLMEK İÇİN EGZERSİZ ÖNERİSİ

Ağrılarla baş edebilmek için egzersiz yapılması gerektiğine vurgu yapan Çağıl Ertürk, “Kış aylarının soğuğu iyice hissedilmeye başlamadan açık havada uygun giysi ve ayakkabılarla yürüyüş yapılmalı. Yürüyüşten sonra kaslarınızı esnetmeye yönelik egzersizler yapılmalı. Açık havada yapılan yürüyüşler ve egzersizler, hem fiziksel kondisyonun korunmasına yardım eder hem de serotonin salgılamaya yardım ederek kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar” ifadelerini kullandı.

“MASAJ TERAPİLERİNİ TERCİH EDİN”

Uzun süre geçmeyen yaygın ağrıların kas spazmlarına sebep olacağını belirten Ertürk, “Kas spazmları da günlük yaşam kalitenizi oldukça fazla düşürür. Ağrı-spazm-ağrı döngüsü temelden çözülemediği takdirde uzun süreli kronik ağrılara sebep olarak kış aylarını çekilmez kılar. Bilinçsiz alınan kas gevşetici ve ağrı kesici ilaçların birçok yan etkisi olduğu gibi kalıcı bir çözüm de sağlamaz. Bunun yerine doğal yöntemleri tercih etmeye çalışın. İlgili dokuya fizyoterapistler tarafından yapılacak kas gevşetmeye yönelik masaj terapilerini tercih edebilirsiniz. Uygun teknikler ve uygun yağlarla kası gevşeterek ağrıyı gidermeye yönelik yapılan masaj tedavileri kişide kas spazmlarını giderirken kalıcı rahatlama sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir, ağrılarını gidererek kişide doğal yolla serotonin salgılamasını uyararak yaşam kalitesini artırmış olur” dedi.

KİLO KONTROLÜ ŞART

“Beslenmenize dikkat edin. İltihap artırıcı yüksek karbonhidrat diyetleri yerine antienflamatuar etki gösteren omega-3 içerikli besinleri tercih edin” diyen Ertürk, “Fazla kilolar eklemlere ve kaslara fazla yük binmesine sebep olur bu da eklem-kas yapısını zorlar. Kişinin eklemlerine binen fazla yük, artrit dediğimiz eklem kireçlenme problemleri sonucu ağrılara sebep olur. Eklemlere fazla yük vermediğiniz takdirde fiziksel yapınız korunmuş olur ve günlük yaşamınızı ağrısız ve kaliteli geçirmenize yardımcı olur” şeklinde tavsiyede bulundu.