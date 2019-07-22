Uzmanından güneşten cildi korumak için öneriler

İSTANBUL, () – Dermataloji Uzmanı Dr. Ayşe Nilhan Atsü, beyaz tenli kişilerin ciltlerini güneşe yavaş yavaş alıştırmalarını önerdi. Dr. Atsü, “Güneşe ilk çıktıklarında ışığın dik gelmediği güvenli saatler olan, sabah 11.00’e kadar ve öğleden sonra 15.30’dan itibaren güneşlenmelerini öneriyoruz” dedi.

Cildi güneş ışınlarından mutlaka korumak gerektiğinin altını çizen İstanbul Kent Üniversitesi akademisyenlerinden Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nilhan Atsü, “Özellikle kızıl ve sarı saçlı, çok beyaz ve beyaz tenli bireylerin sahil tatillerinde, ciltlerini güneşe karşı yavaş yavaş alıştırmaları şart. İlk günlerde güneş ışığının dik gelmediği güvenli saatler olan, sabah 11.00’e kadar ve öğleden sonra 15.30’dan itibaren olan zaman diliminde, süreyi tedricen arttırarak güneşlenmelerini öneriyoruz” diye konuştu.

Dermatologun önerisiyle güneş kremi kullanmak gerektiğini söyleyen Dr. Atsü, “Cilt tiplerine uygun olarak, içeriğinde güncel, etkili ve güvenli UV filtreleri bulunduran, kullanım bölgesi, amacı ve deri tipine göre farklı formlardaki, suya, tere ve kuma dayanıklı, 30 faktörden (SPF) itibaren, tıbbî kozmetik güneş koruyucu ürünleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ YANIKLARINA DİKKAT!

Erken çocukluk çağlarındaki, su toplaması ile seyreden ciddi güneş yanıklarının, erişkin yaşta ortaya çıkan cilt kanserlerinde önemli bir risk faktörü teşkil ettiğinin, tıbben bilinen bir gerçek olduğunu belirten Dr. Ayşe Nilhan Atsü, “Güneşlenme sonrasında da, yine dermatolog önerisiyle, kişiye uygun, cildi yatıştıracak, kaybettiği nem ve yağı geri kazandıracak dermokozmetik bakım ürünleri kullanılmalıdır” dedi.

Tatile çıkanlara tavsiyelerde de bulunan Dr. Atsü; “Geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü ve açık renkli t-shirt gibi önlemleri de almamızda yarar vardır. Su, kum ve cam gibi maddelerin güneş ışığı geçirgenliği olduğu ve yansıma yoluyla da, güneşin deri üzerindeki olumsuz etkilerini arttırabileceği daima akılda tutulmalıdır” diye konuştu.

MEVCUT LEKELER HER YAZ DÖNEMİNDE KOYULAŞIR

Güneş lekelerinin, bir günlük veya bir yaz tatili süresince maruz kalınan güneş ışığının yanı sıra, çocukluk çağından itibaren olan güneş maruziyetinin geç dönemde yarattığı fotoyaşlanma belirtileri şeklinde de görülebileceğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Nilhan Atsü, “Koyulaşmalarını, genişlemelerini ve yenilerinin oluşumunu engelleyebilmek için, güneş temasından yarım saat kadar önce, deri tipine uygun, dermatoloğun belirleyeceği, minimum 30 faktörlü tıbbi kozmetik bir güneş koruyucu, yeterli miktarda uygulanmalı, sahil tatillerinde uygulama ortalama iki - üç saatte bir tekrarlanmalıdır” şeklinde uyarılarda bulundu.